Проблема с частым возгоранием камыша беспокоит жителей региона уже не первый год. Ситуация вновь осложнилась: в течение нескольких дней силы департамента по чрезвычайным ситуациям пытаются потушить возгорание.

Тушение усложняется ланд­шафтом. Пожар идет практически на болотистой местности, куда добраться очень сложно. Обеспокоен­ность высказал и министр по чрезвычайным ситуа­циям Юрий Ильин.

– Что касается Атырауской облас­ти, то вчера (20 сентября) вечером ухудшилась обстановка. Была угроза перехода огня на населенный пункт. Разведка проводилась в 7.30 утра. Производится облет на вертолете и будет применяться водно-сливное устройство для ликвидации возгорания, – отметил глава МЧС.

В пресс-службе ДЧС Атырауской области в свою очередь сообщают, что жертв нет, но пострадала спецтехника. «При попытке найти подъездные пути к очагу пожара полностью уничтожен огнем вез­деход марки «ТРЭКОЛ», который застрял в болотистом участке. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время проводятся работы по тушению с воздуха», – говорится в сообщении пресс-службы.

Сложная ситуация в Кенузекском сельском округе, в 40 км от поселка Таскала на побережье Каспийского моря и на территории государственного природного резервата «Ақ Жайық», где и загорелась тростниковая растительность на площади 60 га. По Атырау разошелся запах гари, в некоторых районах города небо затянуло дымом.

Но такая ситуация повторяется из года в год. В чем причина? Как рассказывают ветераны-спасатели, возгорания учащаются с началом охотничьего сезона. В Атырауской области он был открыт 15 сентяб­ря. По мнению специалистов, все это происходит из-за человеческого фактора – несоблюдения охотниками правил пожарной безопасности.

К слову, жители в свое время предлагали выкосить в этих мес­тах весь камыш. Но этого тоже делать нельзя, чтобы не нанести ущерб биосфере. Пока же ежегодно сотрудники ДЧС по несколько раз в году выезжают на тушение пожара, рискуя жизнями, а жители вынуждены терпеть дыхание огня.