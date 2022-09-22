Свежий выпуск Дыхание огня 22 сентября 2022 г. 0:26 Серик Кабдулов, Атырауская область Проблема с частым возгоранием камыша беспокоит жителей региона уже не первый год. Ситуация вновь осложнилась: в течение нескольких дней силы департамента по чрезвычайным ситуациям пытаются потушить возгорание. Тушение усложняется ландшафтом. Пожар идет практически на болотистой местности, куда добраться очень сложно. Обеспокоенность высказал и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. – Что касается Атырауской области, то вчера (20 сентября) вечером ухудшилась обстановка. Была угроза перехода огня на населенный пункт. Разведка проводилась в 7.30 утра. Производится облет на вертолете и будет применяться водно-сливное устройство для ликвидации возгорания, – отметил глава МЧС. В пресс-службе ДЧС Атырауской области в свою очередь сообщают, что жертв нет, но пострадала спецтехника. «При попытке найти подъездные пути к очагу пожара полностью уничтожен огнем вездеход марки «ТРЭКОЛ», который застрял в болотистом участке. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время проводятся работы по тушению с воздуха», – говорится в сообщении пресс-службы. Сложная ситуация в Кенузекском сельском округе, в 40 км от поселка Таскала на побережье Каспийского моря и на территории государственного природного резервата «Ақ Жайық», где и загорелась тростниковая растительность на площади 60 га. По Атырау разошелся запах гари, в некоторых районах города небо затянуло дымом. Но такая ситуация повторяется из года в год. В чем причина? Как рассказывают ветераны-спасатели, возгорания учащаются с началом охотничьего сезона. В Атырауской области он был открыт 15 сентября. По мнению специалистов, все это происходит из-за человеческого фактора – несоблюдения охотниками правил пожарной безопасности. К слову, жители в свое время предлагали выкосить в этих местах весь камыш. Но этого тоже делать нельзя, чтобы не нанести ущерб биосфере. Пока же ежегодно сотрудники ДЧС по несколько раз в году выезжают на тушение пожара, рискуя жизнями, а жители вынуждены терпеть дыхание огня.