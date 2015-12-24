​Дыхание времени и пространства

В этом году Международному клубу Абая и журналу «Аманат» исполнилось 15 лет. Громких и пышных юбилейных мероприятий не последовало: итогом многолетней работы редакционного коллектива стал выпуск 200-томной библиотеки, куда вошли лучшие произведения литературы народов мира, публиковавшиеся в разные годы на страницах журнала. Международный клуб Абая сегодня выпускает книги совместно с известными издательствами Италии, Великобритании, США, Венгрии, Японии и России.

За эти годы «Aманату» удалось главное – собрать вокруг себя прогрессивных писателей, поэтов, критиков, художников со всего мира; публиковать лучшие произведения всех литературных жанров; выкристаллизовать новый взгляд на мировую культуру; осмыслить духовное наследие культуры народов мира; познать действительное значение нации и народностей для мировой цивилизации. Писатели XXI века должны предложить читателю нравственный идеал, который необходим каждому из нас – без него невозможен духовный прогресс. Ведь кому, как не им, видеть разницу между художественным и политизированным миром.

«Художник – носитель органичес­кой правды, он тот, кто в злободневном ищет метафизический смысл, во временном видит вечное, кого интересует вопросы бытия. Если не изменится духовная природа современного человека, его способность на вражду, жестокость, насилие одним разумом не изменить», – в этом убежден выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев. По его мнению, мы не должны сегодня отворачиваться от собственных традиций, собственного языка. Должны с любовью и пристрастием развивать свою литературу и культуру, но вместе с тем пристально изучать традиции народов мира. 200-томная библио­тека журнала «Аманат» – полное и достойное тому подтверждение.

На книгах новой серии еще не успела просохнуть типографская краска, как основатель Международного клуба Абая и председатель общественного совета журнала «Аманат» Роллан Сейсенбаев приступил к выпуску новой монументальной библиотеки «Менің 100 кітабым» – «100 моих книг» на трех языках – казахском, русском и английском. Выступая с лекциями в зарубежных университетах, писателю часто приходится встречаться с нашими студентами, обучающимися в вузах Америки, Южной Азии и Европы. Меняются города и страны, но лейтмотивом многочисленных встреч стало одно обращение. Молодые люди просили Роллана Шакеновича стать для них, ни много ни мало, проводником в мир казахской и мировой литературы. Отрадно, что наши молодые соотечественники не утратили столь редкое в современном мире новых технологий желание читать не электронные, а самые настоящие книги.

– Стремление к самообразованию через литературу народов мира достойно восхищения и поддержки, – считает Роллан Сейсенбаев. – Новая 100-томная серия «Менің 100 кітабым» – своего рода библиотека для домашнего чтения, куда я отобрал произведения лучшей мировой прозы и поэзии. То есть ту литературу, без знания которой, на мой взгляд, человек не вправе считать себя образованным.

Библиотека «Менің 100 кітабым» призвана помочь молодому поколению казахстанцев ориентироваться в зарубежной литературе, через лучшие ее образцы познавать историю каждой страны, ощущать свою принадлежность и причастность к наследию мировой цивилизации. О необходимости таких проектов в предисловии к изданию библиотеки говорит и Глава государства Нурсултан Назарбаев: «Новому Казахстану уникальные серии новых книг необходимы как воздух. С богатыми традиционными наследиями народов мира, с их национальными особенностями, философской мыс­лью, с образом их мышления наши соотечественники знакомятся через их музыку, живопись и литературные творения. Это благородный путь к нравственным и духовным истокам землян. Постигая их духовные взлеты, и мы, казахстанцы, будем обогащаться и духовно крепнуть, ведь взаимовлияние и взаимопроникновение культур – единственный благостный путь для народов мира». Президент страны дал высокую оценку деятельности редакционного совета журнала и в, частности, его идейного вдохновителя: «С признательностью отмечаю, что 200-томная библиотека журнала «Аманат» и «Менің 100 кітабым» подобраны и изданы благодаря огромному труду и гражданской активности выдающегося казахского писателя Роллана Сейсенбаева».

В некоторых томах библиотеки под одной обложкой будут собраны произведения сразу нескольких выдающихся писателей. Так, в одной книге читателю будут представлены творения столпов американской литературы – Уильяма Фолкнера, Эрнеста Хемингуэя и Джерома Сэлинджера. В одну книгу будут объединены и произведения Суюнбая и Жамбыла. Из 100 томов библиотеки около 40 будут отведены под лучшие образцы тюркской, в том числе и казахской, литературы. Отдельными томами выйдут две книги Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – «Ақыл парасат» и «Книга раздумий» на казахском и русском языках соответственно. Для молодежи эти книги должны стать поучительными, ведь в них, как утверждает Роллан Сейсенбаев, собраны мысли крупного политического деятеля с планетарным мышлением.

Нынешней осенью свет увидела девятая книга серии – «Карнавал», где собраны лучшие произведения польской поэзии и прозы. Интерес к польской литературе обусловлен в том числе и тем обстоятельством, что она дала миру четырех Нобелевских лауреатов. Казахов и поляков, несмотря на расстояние между нашими странами, объединяет любовь к истории, культуре и особенно литературе. Как тут не отметить роль политических ссыльных поляков, которые дружили с казахами, знакомили Польшу и Европу с казахской степью, казахской культурой и национальными традициями. Самым ярким примером являются жизнь и творчество Адольфа Янушкевича – друга гения польской поэзии Адама Мицкевича.

Адольф Михайлович был дружен и с Кунанбаем – отцом великого казахского поэта и мыслителя Абая. Именно Адольф Янушкевич стал первым, кто передал западным научным кругам точные сведения о языке, культуре и обычаях казахов. Спустя многие годы другой исследователь с польскими корнями – Александр Затаевич провел масштабную работу по изучению и систематизации казахской народной музыки. «Насколько я могу судить, библиотека «Менің 100 кітабым» впервые дает обширную историческую, нравственную и духовную панораму литературной жизни Дешт-и-Кипчака. Это очень справедливо. И таким универсальным подходом к литературе своей страны выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев показывает пример служения своему Отечеству», – говорит в предисловии к изданию Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Казахстане Яцек Ключковский. Сборник лучших произведений польской литературы «Карнавал» – еще один последовательный шаг на пути укреп­ления казахско-польских контактов в области культуры.

На очереди книги американской, французской, немецкой литературы. Следует отметить, что серия «Менің 100 кітабым» издается за счет спонсорской поддержки. Свое имя в историю просвещения и образования молодежи суверенного Казахстана вписали ряд крупных отечественных компаний. Среди них – AsiaCredit Bank, «Казцинк» и титано-магниевый комбинат. Примером для подражания может служить инициатива Алматинской области и лично акима Амандыка Баталова. Область выступила спонсором пяти книг авторов, выходцев из их региона – Нурсултана Назарбаева, Олжаса Сулейменова, Жамбыла, Суюн­бая, Жунуса Баласагуна, Аль-Фараби.

Библиотека «Менің 100 кітабым» – это своего рода путеводитель в мир зарубежной и отечественной литературы для молодежи ищущей, стремящейся к духовному и нравственному обогащению. А для этого, как утверждает выдающийся отечественный писатель Роллан Сейсенбаев, существует единственная сила, способная донести до нас дыхание времени и пространства – это бессмертное Слово. Ведь только оно способно честно и правдиво отобразить душевные и духовные порывы человечества...