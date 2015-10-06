Дышать стало легче: терриконы обезврежены Свежий выпуск 1046 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Обезврежены исторические загрязнения эпохи Союза – промышленные отвалы, представлявшие все эти годы серьезную угрозу прежде всего водным артериям региона. Терриконы, «украшавшие» промзону областного центра на протяжении нескольких десятков лет, сравняли с землей, засыпав грунтом и глиной, а сверху посадили траву. Отныне даже самым обильным осадкам не суждено «пробиться» в водоносный слой.

За последние 20 месяцев большегрузные машины перевезли более миллиона тонн шлака.

– Шлак, содержащий 26 солей тяжелых металлов, остался под надежным укрытием, а это значит, что вредоносные компоненты теперь не смогут выщелачиваться в подземный водоносный горизонт, – рассказывает технический консультант Комитета по водным ресурсам МСХ Юрий Кудинов.

Другая хорошая новость: в связи с проведенными по обезвреживанию промышленных отвалов работами на 650 кг в год уменьшится количество пыли, частицами которой вынуждены дышать жители областного центра.

До конца текущего года планируется сдать еще один объект, который дислоцируется на территории конденсаторного завода. В данный момент здесь активно проводятся работы по обезвреживанию промышленных отходов в шламонакопителе, также являю­щемся наследием советского прошлого.

Доподлинно неизвестно, по какой все же причине выработавшие свой ресурс конденсаторы, двигатели и трансформаторы в те годы не подвергались утилизации, а просто сбрасывались в огромный котлован, который постепенно заполнялся атмосферными осадками и грунтовыми водами. Так и образовалось знаменитое ядовитое озеро объемом почти в 60 тыс. кубометров. Правда, о том, что оно опасно для здоровья, стало известно не сразу.

Со временем дачники микрорайона «Аблакетка» стали жаловаться на странный привкус воды в скважинах. Только тогда выяснилось, что виной всему позабытый всеми шламонакопитель конденсаторного завода.

– В отходах выявлено высокое содержание полихлордифенила, искусственно созданного диэлект­рика, применявшегося тогда в кабелях и конденсаторах в виде обмазки, улучшающей электрические свойства материалов, – поясняет Юрий Кудинов.

Между прочим, обнаруженное стойкое органическое загрязнение (СОЗ) весьма ядовито, и в случае попадания в организм человека, из него уже не выводится. Во всем мире подобные опасные для здоровья людей токсические загрязнители запрещены Стокгольмской конвенцией, которую Казахстан ратифицировал в 2006 году.

В данный момент содержимое ядовитого озера перевезено на специальный полигон и укрыто сверху мембранным материалом. На следующем этапе опасное захоронение будет засыпано грунтом. Разумеется, это временные меры, призванные защитить устькаменогорцев и жителей близлежащих к областному центру населенных пунктов от воздействия на их организм вредоносных СОЗ. До тех пор, пока в Казахстане не будет построен завод по уничтожению стойких органических загрязнителей.

Разместить его планируется в областном центре и, поскольку, по словам заместителя председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК Болата Бекнияза, на востоке страны сосредоточены очень большие объемы СОЗ, предприя­тие будет обслуживать только регион. В Европе такие заводы имеются, у нас тоже приступили к разработке экологически значимого проекта. Между тем в соответствии с законодательством РК для принятия окончательного решения о целесообразности строительства предприятия по переработке СОЗ прежде необходимо провести общественные слушания и ряд необходимых согласований.

Сравнительно недавно начались работы на конусном отвале № 6 Ульбинского металлургического завода. Еще один объект, который предстоит обезвредить, находится на территории титано-магниевого комбината. Работы на этих отвалах планируется завершить в 2016 году.

Контроль за качеством строи­тельных работ на соблюдение международных норм и стандартов осуществляет все тот же МБРР, предоставивший заемные средства в размере 40% от общей стоимости проекта. Эксперт из Австрии Манфред Нуссбаумер, наделенный полномочиями руководителя группы технического надзора, все это время находится в Усть-Каменогорске.

– У нас все прозрачно, поэтому в любой момент можем предоставить и документы по проекту, и результаты тестов мониторинга, – говорит М. Нуссбаумер.

В настоящее время в крупном промышленном центре страны действуют четыре современные лаборатории, приобретенные в рамках данного проекта по гранту Европейского союза. Они осуществляют ежедневный мониторинг воздуха, воды и почвы Усть-Каменогорска и определяют с точностью до милиграмма присутствие в них опасных для здоровья устькаменогорцев веществ.



