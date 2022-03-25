Момент спасения мужчины из пожара попал на видеожетон полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

19 марта в полицию Павлодара поступил вызов: по улице Гагарина в одном из домов произошло задымление подъезда. На место незамедлительно выехал ближайший автопатруль полиции. Прибывшие сотрудники пожарной части вскрыли дверь квартиры на втором этаже, из которой в коридор повалил густой, едкий дым. Пожарные обнаружили в квартире мужчину, которого полицейские сразу же вынесли на улицу. Горожанин был без сознания и не подавал признаков жизни.

Счет шел на секунды. Полицейский Данат Камалиев снял бушлат, на который и положили пострадавшего. До приезда скорой сотрудники полиции начали оказывать мужчине первую медицинскую помощь – непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Момент спасения попал на полицейский видеожетон.

Полицейский Бахытбек Мухамбетов тем временем пошел вместе с пожарными осматривать квартиру, так как соседи кричали, что внутри, возможно, остались жена и двое детей. Информация не подтвердилась – жена и дети были в гостях.

Пока пожарные тушили очаг воспламенения, сотрудники полиции и свободный пожарный наряд эвакуировали остальных жителей дома. Пострадавший доставлен в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.