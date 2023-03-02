Дышите чистым воздухом

На встрече с коллективом Сатпаевской городской поликлиники председатель облфилиала партии по области Улытау Базаркуль Умбетова выразила признательность медработникам, постоянно находящимся на страже здоровья казахстанцев.

Знакомя их с предвыборной программой, она подчеркнула, что «Байтақ» поднимает актуальные вопросы: восстановления экологии, охраны окружающей среды, здоровья граждан, пропагандирует ЗОЖ. По ее словам, качество окружающей среды влияет на здоровье людей, поэтому знания и опыт медиков ценны для решения экологических проблем.

Многих казахстанцев волнует проб­лема сохранения качества воздуха. Только в столице, по словам Базаркуль Умбетовой, одно домохозяйство за отопительный сезон сжигает до 10 тонн угля! Астана возглавляет список самых грязных городов республики. В связи с этим важно продолжать газификацию столицы и ее переход на альтернативные источники энергии.