ДЮСШ ХК "Барыс" будут играть в более сильном дивизионе

Спорт
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Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта prosport.kz
С нынешнего сезона все команды ДЮСШ "Барыс" сыграют в дивизионе "Урал – Западная Сибирь". Этот дивизион считается на порядок сильнее, нежели дивизион "Сибирь – Дальний Восток", где юные хоккеисты "Барыса" играли ранее, передает Kazpravda.kz со ссылкой на hcbarys.kz.

"Есть два основных принципа, на которые мы опирались при смене дивизиона. Первый – спортивный. В дивизионе "Урал – Западная Сибирь" соперники сильнее, а все мы знаем, чтобы стать сильнейшим, нужно играть с сильнейшими, здесь и Челябинск, и Нижнекамск, и Екатеринбург. Второй – географический. Здесь команды расположены компактнее между собой, и нам до этих городов добираться удобнее, нежели летать на матчи в далекий Хабаровск", – назвал причины перехода в другой дивизион заведующий учебно-спортивным отделом ДЮСШ "Барыса" Валерий Накипов.

В структуре чемпионата Казахстана среди детско-юношеских команд также есть небольшие изменения. С нынешнего сезона для команд, выступающих в группе "А", предусмотрено четыре тура (было 3).

"В грядущем сезоне на новой арене мы планируем установить пластиковый лед, в подвале арены сделать специальные залы для работы с вратарями, у нас уже закуплено разнообразное оборудование, даже машина, которая сама шайбы метать будет. В общем, стараемся шагать в ногу со временем и внедрять новое методы для тренировок", – уточнил Накипов.

Между тем 4 июля начал работу интернат при ДЮСШ ХК "Барыс", в котором живут и занимаются ребята из регионов. "Такая практика есть в большинстве хоккейных школ, теперь и мы не исключение. Если раньше нам приходилось снимать номера в гостинице, то теперь эта необходимость отпала", – заметил представитель школы.

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Также построен новый интернат для воспитанников клуба.

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"Всего в интернате 40 мест, на данный момент заселено 32 человека. Условия просто шикарные: все новое, современное, каждая комната рассчитана на двоих человек, в каждой комнате есть душ, гардероб, две кровати и два стола для уроков, в скором времени проведут Интернет. Помимо этого в интернате есть своя столовая, а также комната отдыха с большим телевизором и диванами по периметру, чтобы ребята могли посмотреть спортивные или развлекательные программы", – отмечает Накипов.

Между тем с 1 августа начнется набор в ДСЮШ ХК "Барыс" детей 2011 года рождения. 

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