Экономика
Джаксалиев заявил об увеличении задолженности казахстанских предприятий за электроэнергию
Азамат Сыздыкбаев
Вице-министр энергетики РК Бахытжан Джаксалиев в рамках брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК заявил об увеличении задолженности казахстанских предприятий за электроэнергию, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

"Вы знаете, что кризисные явления влияют, и мы заметили одну вещь, что у наших предприятий начал повышаться уровень неплатежей. То есть по представленным счетам не все оплачивается. Видимо, это исходит из того, что сами потребители не всегда в полной мере получают те доходы, которые получали ранее. Естественно, при сохранившемся уровне потребления имеет место быть увеличение неоплаченных счетов. Мы считаем, что данная ситуация временная, рано или поздно рынок должен все это сгладить", – рассказал Джаксалиев.

Кроме того, по заявлению Джаксалиева, в некоторых областях существует переизбыток вырабатываемой 
электроэнергии, так что о ее недостатке в некоторых регионах речь не идет. По его словам, в нашей стране резерв мощности электроэнергии равен 22–23% к максимуму нагрузок.

"Мы полностью покрываем электрической энергией собственное производство. Кроме того, у нас есть регионы, где объемы производства электроэнергии меньше, чем объемы потребления, которые компенсируются в другие области", – отметил вице-министр.

"Резерв мощности электроэнергии с уверенностью позволяет нам говорить, что в Казахстане созданы значительные ресурсы для развития экономики. То есть отрасль электроэнергетики готова к запуску новых заводов, новых субъектов индустриализации для дальнейшего роста экономики", – подвел итоги Джаксалиев.

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