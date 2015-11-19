Джаксыбеков и Мамин открыли терминал бизнес-авиации в аэропорту Астаны

В международном аэропорту Астаны состоялось открытие первого терминала бизнес-авиации, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата столицы.
Участие в мероприятии приняли аким Адильбек Джаксыбеков и президент АО "Қазақстан темір жолы" Аскар Мамин.
Площадь нового терминала составляет около трех тысяч квадратных метров, пропускная способность ТБА – 200 пассажиров в час. В здании терминала разместились конференц-зал, комнаты для проведения переговоров, для гостей предусмотрены 30 парковочных мест. В терминале бизнес-авиации будут обслуживаться чартерные рейсы. По словам руководства аэропорта, ввод в эксплуатацию этого объекта значительно повысит качество услуг для пассажиров и увеличит привлекательность рейсов бизнес-авиации.
Участники мероприятия отметили значимость нового объекта для успешного развития Астаны, как современного мегаполиса мирового уровня.
"Растущая роль столицы, как экономического центра республики, инвестиционная привлекательность Астаны способствуют постоянному увеличению числа прибывающих сюда представителей деловых кругов как ближнего, так и дальнего зарубежья. Расширение аэропорта, строительство новых терминалов, улучшение инженерной и сервисной инфраструктуры вносят существенный вклад в становление столицы как центрального транспортно-логистического хаба международного значения", – говорится в сообщении пресс-службы акима.
Как известно, в настоящее время ведется строительство нового терминала и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города. Пропускная способность нового терминала составит четыре миллиона пассажиров в год. Таким образом, столичный аэропорт к 2017 году увеличит количество пассажиров с трех до семи миллионов в год.
Столичный аэропорт обслуживает 19 авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские рейсы, относящиеся к странам дальнего и ближнего зарубежья. В этом году впервые были открыты рейсы в города Сеул и Париж. Из столичного аэропорта осуществляются регулярные рейсы во все областные центры Республики Казахстан, а также в города СНГ. Ежедневно в аэропорту обслуживают до 12 тысяч пассажиров, 140 полетов.