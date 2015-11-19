Джаксыбеков и Мамин открыли терминал бизнес-авиации в аэропорту Астаны

Экономика
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В международном аэропорту Астаны состоялось открытие первого терминала бизнес-авиации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Участие в мероприятии приняли аким Адильбек Джаксыбеков и президент АО "Қазақстан темір жолы" Аскар Мамин.

Площадь нового терминала составляет около трех тысяч квадратных метров, пропускная способность ТБА – 200 пассажиров в час. В здании терминала разместились конференц-зал, комнаты для проведения переговоров, для гостей предусмотрены 30 парковочных мест. В терминале бизнес-авиации будут обслуживаться чартерные рейсы. По словам руководства аэропорта, ввод в эксплуатацию этого объекта значительно повысит качество услуг для пассажиров и увеличит привлекательность рейсов бизнес-авиации.

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Участники мероприятия отметили значимость нового объекта для успешного развития Астаны, как современного мегаполиса мирового уровня.

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"Растущая роль столицы, как экономического центра республики, инвестиционная привлекательность Астаны способствуют постоянному увеличению числа прибывающих сюда представителей деловых кругов как ближнего, так и дальнего зарубежья. Расширение аэропорта, строительство новых терминалов, улучшение инженерной и сервисной инфраструктуры вносят существенный вклад в становление столицы как центрального транспортно-логистического хаба международного значения", – говорится в сообщении пресс-службы акима.

Как известно, в настоящее время ведется строительство нового терминала и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города. Пропускная способность нового терминала составит четыре миллиона пассажиров в год. Таким образом, столичный аэропорт к 2017 году увеличит количество пассажиров с трех до семи миллионов в год.

Столичный аэропорт обслуживает 19 авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские рейсы, относящиеся к странам дальнего и ближнего зарубежья. В этом году впервые были открыты рейсы в города Сеул и Париж. Из столичного аэропорта осуществляются регулярные рейсы во все областные центры Республики Казахстан, а также в города СНГ. Ежедневно в аэропорту обслуживают до 12 тысяч пассажиров, 140 полетов.

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