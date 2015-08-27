Джаксыбеков назвал футболистов ФК "Астана" героями
Чингиз Майсеитов
Минувшей ночью столичная футбольная команда "Астана" сыграла вничью со счетом 1:1 с кипрской командой АПОЭЛ. Уже сегодня утром спортсмены вернулись на родину. Триумфаторов встречали в аэропорту, а после команду чествовали на городской площади перед столичным акиматом. Обращаясь к игрокам, аким Астаны Адильбек Джаксыбеков назвал их героями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима.
"Вы показали достойную игру. Вчера весь город собрался ночью на площади и поддерживал вас! Вы – герои не только Астаны, но всего Казахстана! Глава государства уделяет большое внимание развитию отечественного футбола. Благодаря поддержке Президента страны сегодня наши футболисты радуют нас такими успехами", – сказал Джаксыбеков, пожелав дальнейших побед футболистам.
Напомним, в Никосии ФК "Астана" в ответном матче сыграл вничью со счетом 1:1 с кипрской командой АПОЭЛ. По итогам двух встреч астанчане все же пробились в групповой этап. На больших экранах "Казмедиацентра" за игрой следили более 3 000 человек.
Своих соперников по группе астанчане узнают уже сегодня вечером. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Начало трансляции – 21.45 по времени Астаны.