Политика
Джаксыбеков остается акимом Астаны
Ксения Воронина
Назначение на должность главы "Астана ЭКСПО-2017" не освобождает Адильбека Джаксыбекова от должности акима столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Астаны.

Таким образом, пост руководителя Национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" Адильбек Джаксыбеков занимает наряду с должностью акима столицы.

Ранее сообщалось, что 11 июня 2015 года Распоряжением Главы государства аким Астаны Адильбек Джаксыбеков назначен председателем правления акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017".

Адильбек Рыскельдинович Джаксыбеков родился 26 июля 1954 года в селе Бурли Карабалыкского района Костанайской области.

В период с 1996 по 2004 годы занимал должности первого заместителя Акмолинской области, акима Астаны, министра индустрии и торговли. С 2004 по 2008 годы – руководитель Администрации Президента РК. С 2008 по 2009 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации. В 2009 году был назначен министром обороны.

В октябре 2014 года Указом Главы государства назначен акимом Астаны.

Напомним, экс-глава департамента строительства ЭКСПО-2017 Кажымурат Усенов находится под домашним арестом. Он подозревается в хищении бюджетных средств на сумму 214 млн тенге. Постановление вынес районный суд №2 Алматинского района Астаны.

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