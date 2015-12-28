Джаксыбеков подвел итоги года

Экономика
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Фото с сайта astana.gov.kz
Основные итоги 2015 года подвели сегодня на аппаратном совещании столичного акимата с участием акима города Адильбека Джаксыбекова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт горадминистрации. 

Так, валовой региональный продукт, по данным только за первое полугодие, был выше на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Его доля в республиканском объеме составила 10,8%. В 2015 году увеличились инвестиции в основной капитал на 16%. Объем промышленного производства вырос на 5,4% и составил 273,9 млрд. тенге, что обусловлено увеличением выпуска продукции в обрабатывающей промышленности на 5,7%. Открыты четыре новых крупных промышленных предприятия.

В 2015 году в столице введено в эксплуатацию порядка 1,5 млн кв. м жилья, что в 1,6 раза выше показателя 2014 года. Завершено строительство четырех школ, семи детских садов и пяти объектов здравоохранения. Создано более 18 тысяч новых рабочих мест. Уровень безработицы снизился до 4,6%. Это лучший показатель в стране. Также отмечалось увеличение базы налогообложения, развитие сферы малого и среднего бизнеса и др.

"В следующем году надо приложить все усилия, чтобы не сбавлять темпы развития города", – сказал аким Астаны Адильбек Джаксыбеков, отмечая, что, несмотря на сокращение бюджетного финансирования, необходимо сохранить все показатели, решая задачи за счет внебюджетных источников.

"Привлечение инвестиций и создание условий для предпринимателей – приоритетная задача следующего года", – подчеркнул аким столицы. При этом работа должна проводиться не только с зарубежными инвесторами, но и, прежде всего, с отечественными бизнесменами.

Вопросы благоустройства, жизнеобеспечения и общественной безопасности продолжают оставаться главными ежедневными задачами, сказал Джаксыбеков.

В заключение аким столицы поздравил работников всех городских служб с наступающим Новым годом и пожелал им дальнейших успехов в работе на благо Астаны и ее жителей.

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