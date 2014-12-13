Джаксыбеков покидает пост президента ФФК

Адильбек Джаксыбеков покидает пост президента Федерации футбола Казахстана, сообщает портал Vesti.kz.
О своем уходе Джаксыбеков заявил на встрече с журналистами сегодня, 13 декабря. По словам акима Астаны, на пост главы Федерации футбола Казахстана он рекомендовал экс-председателя Агентства по делам туризма и спорта РК Ерлана Кожагапанова.
Адильбек Джаксыбеков возглавил Федерацию футбола Казахстана в августе 2007 года. О причинах его ухода с поста не сообщается.
Напомним, что 22 октября Адильбек Джаксыбеков указом Президента был назначен акимом Астаны.
