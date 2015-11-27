Общество
Джаксыбеков поздравил первокурсников с посвящением в студенты
Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков поздравил первокурсников с началом студенческой жизни, передает Kazpravda.kz.

В торжественном мероприятии приняли участие первокурсники всех столичных вузов.

"В Астане можно хорошо учиться и при этом быть в центре общественной, политической, культурной и спортивной жизни. Надеюсь, получив хорошее образование, вы внесете большой вклад в развитие нашего города, в развитие нашей страны. Поздравляю вас, желаю счастья, успехов и хорошего настроения на все ваши студенческие годы", – сказал аким столицы.

Чести получить студенческие билеты из рук градоначальника удостоились только двое – студент ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, обладатель призовых мест Жамбылских чтений, победитель республиканского конкурса научных работ по английскому языку, призер олимпиад по математике и химии, обладатель "Алтын белгі" Адилет Шымбаев и студентка Назарбаев Университета, обладательница серебряной медали на международной олимпиаде по математике прошлого года, член управления Студенческой секции Американского института химических инженеров Назарбаев Университета (AIChE NU SC) Алтын Желамбаева.

В рамках торжественной церемонии посвящения прошел парад активистов высших учебных заведений, участие в котором приняли лучшие студенты вузов столицы. При отборе учитывались не только достижения первокурсников в общественной и научной жизни университета, но и активное участие в городских мероприятиях. 

Традиционный вальс первокурсников сменился современными танцевальными номерами. Выступили перед студентами также известные музыкальные коллективы страны, команды КВН "Жайдарман".

По данным акимата, в этом году в столичные высшие учебные заведения поступили 12 208 студентов, половина из них – 6 004 – представители других регионов страны. 

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