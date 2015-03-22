Джаксыбеков поздравил жителей Астаны с праздником Наурыз

Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков поздравил жителей и гостей столицы с праздником Наурыз, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Уважаемые астанчане и гости столицы!
От всей души поздравляю вас со светлым праздником – Наурыз мейрамы!
Испокон веков этот праздник олицетворяет собой непрерывную связь времен и поколений, дружбу и согласие, является любимым праздником весны и обновления, труда и созидания, любви и красоты.
Именно эти непреходящие ценности лежат в основе процветания нашей страны и ее столицы. Сердечно поздравляю вас с этим знаменательным событием и желаю удачи во всех начинаниях, исполнения самых сокровенных желаний!
Пусть Наурыз мейрамы принесет благополучие и процветание в каждый дом!
Аким Астаны А. Джаксыбеков