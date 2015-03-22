Джаксыбеков поздравил жителей Астаны с праздником Наурыз Политика 1352

Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков поздравил жителей и гостей столицы с праздником Наурыз, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Уважаемые астанчане и гости столицы!

От всей души поздравляю вас со светлым праздником – Наурыз мейрамы!



Испокон веков этот праздник олицетворяет собой непрерывную связь времен и поколений, дружбу и согласие, является любимым праздником весны и обновления, труда и созидания, любви и красоты.



Именно эти непреходящие ценности лежат в основе процветания нашей страны и ее столицы. Сердечно поздравляю вас с этим знаменательным событием и желаю удачи во всех начинаниях, исполнения самых сокровенных желаний!



Пусть Наурыз мейрамы принесет благополучие и процветание в каждый дом!



Аким Астаны А. Джаксыбеков