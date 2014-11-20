Джаксыбеков предложил Головкину провести бой в Астане

Общество
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Адильбек Джаксыбеков предложил Геннадию Головкину провести бой в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Астаны. 

"Сегодня, 20 ноября с. г. в акимате Астаны глава города Адильбек Джаксыбеков принял знаменитого казахстанского боксера-профессионала, суперчемпиона мира по версии WBA Геннадия Головкина. Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Адильбек Джаксыбеков пожелал казахстанскому боксеру дальнейших успехов в карьере и отметил его огромный вклад в популяризацию спорта в Казахстане. Глава города подчеркнул, что своими победами на международной арене Геннадий Головкин укрепляет имидж страны и столицы нашей республики за рубежом, а также служит хорошим примером для подрастающего поколения", – сообщает пресс-служба акимата Астаны. 

Адильбек Джаксыбеков предложил Геннадию Головкину провести один из будущих боев в Астане.

"Мы обсудили вопрос проведения боя в Астане в следующем году. Я расчитываю на поддержку и думаю, что это будет большим подарком для всех горожан. В очередной раз очень приятно приехать и увидеть, как наша столица развивается", – сказал Геннадий Головкин.

Аким Астаны пригласил Головкина посетить финальный матч Кубка Республики Казахстан по футболу 2014 года, который состоится 22 ноября на "Астана Арене".

Геннадий Головкин является чемпионом мира 2003 года, серебряным призером Олимпийских игр 2004 года, суперчемпионом мира в профессиональном боксе по версии WBA. На профессиональном ринге он провел 31 бой и во всех одержал победы, в том числе 28 поединков выиграл нокаутом.

Геннадий Головкин является кавалером орденов "Курмет" и "Парасат", а также награжден медалью "За трудовое отличие". Этими наградами отмечен его вклад в развитие нашей страны. Свой последний бой Головкин провел 18 октября 2014 года с мексиканцем Марко Антонио Рубио и нокаутировал соперника во 2-м раунде. Следующий бой казахстанского боксера намечен на 21 февраля 2015 года с британцем Мартином Мюрреем

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