Общество
Джаксыбеков принял участие в лыжном фестивале в Астане
Талгат Исенов
Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков принял участие в традиционном лыжном фестивале "Қыс өрнегі", прошедшем в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.

Мероприятие, объединившее профессионалов и любителей, состоялось в 16-й раз. В этом году "Қыс өрнегі" был проведен в рамках празднования 25-летия независимости РК.

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Отдельные старты были проведены среди школьников, студентов, воспитанников спортивных школ, представителей силовых структур, ветеранов. Дистанции, в зависимости от возрастной категории, составляли 1–3 км. На одни лишь лыжные гонки было зарегистрировано более 2 700 участников.

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Также были проведены соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, мини-футболу, подводной рыбалке, перетягиванию канатов, борьбе на поясах, хоккею и мотокроссу. Награждение победителей и призеров чередовалось с концертной программой.

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По традиции данный фестиваль закрывал зимний спортивный сезон в столице, участие в котором приняли свыше 6 тысяч человек, в том числе и олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев.

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