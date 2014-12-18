Джаксыбеков: Развитие бизнеса столицы зависит от качества работы департамента госдоходов

Экономика
Аким Астаны подчеркнул, что дальнейшее развитие столицы должно строиться на основных положениях, озвученных в новой экономической политике "Нұрлы жол". По его мнению, одним из важных этапов в экономическом развитии Астаны стал ее выход на уровень самодостаточности. Так, на 1 декабря 2014 года поступления по линии департамента государственных доходов Астаны в государственный бюджет превысили 660 млрд тенге, из которых в местный бюджет перечислено порядка 150 млрд тенге, сообщает astana.kz.

"Вопросы модернизации экономической политики остаются актуальными, и для их решения в современных условиях необходим поиск новых подходов. Бизнес-климат столицы должен быть привлекательным, деятельность бизнесменов и ведение бизнеса – безопасными и защищенными от неправомерного вмешательства со стороны государства, а это зависит и от правильно выстроенной работы вашего ведомства. Астана должна лидировать в выполнении поручений Главы государства. Все, что происходит здесь, должно иметь мультипликативный эффект", – отметил Адильбек Джаксыбеков.

Департамент государственных доходов Астаны, численность которого составляет порядка тысячи сотрудников, является одним из ключевых органов в реализации новых принципов экономической политики города. Бюджет города в 2015 году составит 335 млрд тенге, собственные доходы утверждены в размере свыше 160 млрд тенге, при этом порядка 90% из них занимают налоговые поступления.

По итогам встречи аким Астаны Адильбек Джаксыбеков рекомендовал департаменту государственных доходов проработать вопросы улучшения качества предоставления государственных услуг, а также на постоянной основе проводить работу по предупреждению и разъяснению коррупционных правонарушений. При этом он отметил, что инициативы, содержащиеся в Послании Главы государства, станут безусловным импульсом в работе департамента госдоходов для продолжения устойчивого и стабильного развития столицы Казахстана.

Популярное

Все
Два комитета хотят упразднить в МВД
Как врачи Минздрав препарировали
В стране, где солярка стоит дороже молока, дешевого продовольствия быть не может по определению
За два дня в Экибастузе поменяли около 800 радиаторов отопления в размороженных квартирах горожан, но предстоит заменить еще больше
Мнение общественности будет учтено при принятии решения о строительстве в Павлодаре содового завода
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
Хвала халве, или Чем пахнут ремесла?
Внимание! Поезд задерживается
В Казахстане планируют оцифровать процесс регистрации лекарственных средств, чтобы снизить цены и ускорить появление препаратов на аптечных прилавках
Мировая легенда легкой атлетики Амин Туяков стал почетным гражданином Атырауской области
Для проведения голосования и регистрации ОСИ предложено использовать мобильное приложение
Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен
История одного мавзолея
Жители Петропавловска второй раз за месяц остались без воды из-за крупной аварии на сетях городского водопровода
Семейчане, внимательно отслеживающие ситуацию в Экибастузе, искренне сопереживают соседям, поскольку не понаслышке знают, каково это – остаться в жуткий холод без тепла
Освободить от долгов, не разоряя
Взаимосвязанность и сотрудничество
Слушаем... живопись, рисуем... музыку
И казахстанцам, и иностранцам
В Атырау планируется выделить 3,5 млрд тенге для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
Два автомобиля провалились под лед близ Караганды
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
​​​​​​​Как научиться писать книги?
Солидарная ответственность за кредиты грозит обернуться для многих фермеров банкротством
Миллионы вымогал у медработника житель Туркестанской области
Казахстан намерен увеличивать транзитный грузопоток
Мы фактически избежали гражданской войны, потери государственности. Любой здравомыслящий человек сделал выводы из сложившейся ситуации
Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Алихан Смаилов и Ян Цзяньцян обсудили вопросы реализации кр…
Экономика
Глава Нацбанка объяснил решение об очередном повышении базо…
Экономика
Прогнозы по инфляции в Казахстане в 2023 году пересмотрел Н…
Экономика
Нацбанк повысил базовую ставку до 16,75 процента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]