Джаксыбеков: Развитие бизнеса столицы зависит от качества работы департамента госдоходов

Аким Астаны подчеркнул, что дальнейшее развитие столицы должно строиться на основных положениях, озвученных в новой экономической политике "Нұрлы жол". По его мнению, одним из важных этапов в экономическом развитии Астаны стал ее выход на уровень самодостаточности. Так, на 1 декабря 2014 года поступления по линии департамента государственных доходов Астаны в государственный бюджет превысили 660 млрд тенге, из которых в местный бюджет перечислено порядка 150 млрд тенге, сообщает astana.kz
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"Вопросы модернизации экономической политики остаются актуальными, и для их решения в современных условиях необходим поиск новых подходов. Бизнес-климат столицы должен быть привлекательным, деятельность бизнесменов и ведение бизнеса – безопасными и защищенными от неправомерного вмешательства со стороны государства, а это зависит и от правильно выстроенной работы вашего ведомства. Астана должна лидировать в выполнении поручений Главы государства. Все, что происходит здесь, должно иметь мультипликативный эффект", – отметил Адильбек Джаксыбеков.
Департамент государственных доходов Астаны, численность которого составляет порядка тысячи сотрудников, является одним из ключевых органов в реализации новых принципов экономической политики города. Бюджет города в 2015 году составит 335 млрд тенге, собственные доходы утверждены в размере свыше 160 млрд тенге, при этом порядка 90% из них занимают налоговые поступления.
По итогам встречи аким Астаны Адильбек Джаксыбеков рекомендовал департаменту государственных доходов проработать вопросы улучшения качества предоставления государственных услуг, а также на постоянной основе проводить работу по предупреждению и разъяснению коррупционных правонарушений. При этом он отметил, что инициативы, содержащиеся в Послании Главы государства, станут безусловным импульсом в работе департамента госдоходов для продолжения устойчивого и стабильного развития столицы Казахстана.