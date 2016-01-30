Джаксыбеков установил новый график работы для сотрудников акимата

Сотрудники акимата Астаны переходят на новый рабочий график, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт столичной мэрии.
"С 1 февраля 2016 года для работников всех исполнительных органов Астаны будет установлен режим работы с 08.30 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов. Распоряжение акима Астаны было принято в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", – говорится в сообщении.
В Астане уже некоторое время рассматривался вопрос изменения начала рабочего дня в учреждениях и организациях столицы как альтернативного варианта решения вопроса по разгрузке городских улиц.
Таким образом, изменения коснутся сотрудников акимата города, аппаратов районов "Сарыарка", "Алматы", "Есиль" и городских управлений.
Напомним, в сентябре прошлого года власти столицы намеревались изменить школьный график и перенести начало
уроков первой смены на 07.40. Эту меру планировалось ввести для разгрузки дорог в часы пик. Однако это вызвало возмущение со стороны общественности.Прокуратура
города провела проверку законности введения подобных изменений, по результатам которой установлено, что фактически такое решение городским управлением образования не принималось. 10 сентября надзорный орган внес предостережение в акимат Астаны, отметив недопустимость нарушения закона с предупреждением об установленной законом ответственности.