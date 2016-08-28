Джанни Инфантино жалеет о своей победе на президентских выборах в ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал об ощущениях на посту главы федерации, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на eurosport.ru
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"Жалею каждый день по сто раз. Но при этом каждый день я тысячу раз радуюсь своей новой задаче. Ведь это большая честь работать в команде с 500 отличными коллегами, которые одержимы футболом и хотят что-то сделать для него по всему миру", – рассказал он немецкому изданию Blick.
Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных. Он сменил на этом посту швейцарца Йозефа Блаттера, который был вынужден покинуть ФИФА из-за коррупционного скандала.
В мае текущего года Инфантино отказался от заработной платы в $2 млн в год
. Подобная оплата труда показалась ему слишком маленькой, поскольку его предшественник получал $3,67 млн в год.
"Я считаю такое предложение оскорбительным и не приму его", – сказал тогда Инфатино.