Спорт

Джанни Инфантино жалеет о своей победе на президентских выборах в ФИФА

Азамат Сыздыкбаев
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал об ощущениях на посту главы федерации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eurosport.ru.

"Жалею каждый день по сто раз. Но при этом каждый день я тысячу раз радуюсь своей новой задаче. Ведь это большая честь работать в команде с 500 отличными коллегами, которые одержимы футболом и хотят что-то сделать для него по всему миру", – рассказал он немецкому изданию Blick.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных. Он сменил на этом посту швейцарца Йозефа Блаттера, который был вынужден покинуть ФИФА из-за коррупционного скандала.

В мае текущего года Инфантино отказался от заработной платы в $2 млн в год. Подобная оплата труда показалась ему слишком маленькой, поскольку его предшественник получал $3,67 млн в год.

"Я считаю такое предложение оскорбительным и не приму его", – сказал тогда Инфатино.

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