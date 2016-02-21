Джеб Буш выбыл из гонки за пост президента США

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Бывший губернатор Флориды Джеб Буш заявил, что прекращает борьбу за должность президента США, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru
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Сын и брат двух бывших президентов в своем решении объявил в Южной Каролине по итогам голосования республиканцев. По словам политика, он гордится своей кампанией. Буш добавил, что участвовал в гонке, чтобы объединить страну и продвинуть консервативную повестку.
Данное решение было принято Бушем после того, как праймериз в Южной Каролине выиграл миллиардер Дональд Трамп, известный своими резкими высказываниями против мусульман.
За восемь месяцев предвыборной кампании Джеб Буш не смог добиться значительного улучшения своего рейтинга, он сильно уступал Дональду Трампу и сенатору от Техаса Теду Крузу.
В июле 2016 года демократы и республиканцы проведут национальные конвенты, где будут избраны партийные кандидаты. Выборы президента США состоятся 8 ноября.