Джек Ма назвал создание Alibaba своей главной ошибкой

Технологии
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Фото с сайта vc.ru
Создание крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group стало самой большой ошибкой в жизни ее основателя Джека Ма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

"Когда я ее создавал, я думал, это будет небольшой бизнес. Сейчас я каждый день занят, как президент", – заявил Ма в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава Alibaba отметил, что в следующей жизни он точно не будет заниматься таким бизнесом. "Я буду заниматься своими делами и наслаждаться жизнью", – рассказал он.

Джек Ма также сообщил, что не намерен оставаться главой компании в течение длительного времени. При этом после ухода с должности он собирается заняться защитой окружающей среды.

Настоящее имя основателя Alibaba Group – Ма Юнь. Его компания владеет в том числе торговой площадкой для организаций Alibaba.com, кинокомпанией Alibaba Pictures, интернет-магазином AliExpress.com, платформой для онлайн-платежей Alipay.

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