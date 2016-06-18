Джек Ма назвал создание Alibaba своей главной ошибкой

Создание крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group стало самой большой ошибкой в жизни ее основателя Джека Ма, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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"Когда я ее создавал, я думал, это будет небольшой бизнес. Сейчас я каждый день занят, как президент", – заявил Ма в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава Alibaba отметил, что в следующей жизни он точно не будет заниматься таким бизнесом. "Я буду заниматься своими делами и наслаждаться жизнью", – рассказал он.
Джек Ма также сообщил, что не намерен оставаться главой компании в течение длительного времени. При этом после ухода с должности он собирается заняться защитой окружающей среды.
Настоящее имя основателя Alibaba Group – Ма Юнь. Его компания владеет в том числе торговой площадкой для организаций Alibaba.com, кинокомпанией Alibaba Pictures, интернет-магазином AliExpress.com, платформой для онлайн-платежей Alipay.