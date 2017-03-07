Джек Ма призвал власти Китая бороться с подделками

Основатель Alibaba Group миллиардер Джек Ма призвал власти Китая ужесточить борьбу с подделками, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на РБК
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По мнению миллиардера, имеющиеся законы по защите производителей оригинальных товаров недостаточно ясны, а штрафы за изготовление подделок слишком низкие и позволяют 99% контрафактной продукции продаваться беcпрепятственно.
Джек Ма призвал наказывать производителей поддельных товаров так же, как за вождение в нетрезвом виде.
"Если бы мы сажали на семь дней в тюрьму за каждую проданную подделку, мир выглядел бы совсем иначе, как с точки зрения соблюдения прав интеллектуальной собственности, так и с точки зрения безопасности пищевых продуктов и лекарств", – заявил Джек Ма в открытом письме Всекитайскому собранию народных представителей (высший законодательный орган Китая).
По его словам, ужесточение наказаний для производителей контрафакта также позволит стимулировать инновации.
В глобальном списке миллиардеров Forbes, обновляемом в реальном времени, Джек Ма занимает 22-е место с состоянием $28,6 млрд.