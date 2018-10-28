В мире
Джек-пот почти в 688 млн долларов разыграли в США
Джек-пот лотереи Powerball в размере около 688 млн долларов разыграли в США, передает "Газета.ru"
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Как сообщает Reuters, для лотереи Powerball это - четвертый по величине джек-пот за всю историю. Изначально сумма оценивалась в 750 млн долларов, однако затем она уменьшилась до 687,8 млн.
К настоящему моменту известно о двух выигрышных билетах: один был продан в Айове, другой — в Нью-Йорке. Число победителей, как уточняется, может возрасти.
Агентство указывает, что счастливчики могут единовременно получить по $198,1 млн или же разделить сумму в $688 млн пополам и получать ее в течение 29 лет.