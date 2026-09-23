Дженсен Хуанг станет специальным гостем AI Month в Астане

Фото: МИИЦР РК

Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг впервые посетит Казахстан в качестве специального гостя AI Month в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР

Как уточняется, основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг посетит Казахстан по приглашению заместителя Премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслана Мадиева.

Визит состоится в рамках AI Month – серии мероприятий в сфере искусственного интеллекта, проводимых при поддержке Astana Hub и объединяющих AI-специалистов, разработчиков, стартапы, исследователей и представителей технологической индустрии.

«Сегодня конкурентоспособность стран определяется не только доступом к технологиям, но и способностью создавать собственные решения и растить команды мирового уровня. Мы стремимся сделать Казахстан точкой притяжения для AI-талантов Центральной Евразии — местом, где сильная идея может получить доступ к экспертизе, партнерствам и возможность выйти на глобальный рынок. Диалог с такими лидерами индустрии, как Дженсен, помогает молодым разработчикам осознать масштаб открывающихся возможностей и превратить технологические амбиции в реальные продукты», – отметил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

AI Month начался 23 сентября с HackAlem AI — одного из крупнейших в мире AI-хакатонов, участники которого получат доступ к технологическим ресурсам NVIDIA для разработки и тестирования собственных AI-решений.

В программу AI Month также войдет заседание Совета по развитию искусственного интеллекта, участие в котором 1 октября примет вице-президент NVIDIA Рев Лебаредян.

Со 2 по 3 октября в программу войдет международный технологический форум AI & Digital Bridge 2026, а также ряд других мероприятий и активностей, посвященных искусственному интеллекту и цифровым технологиям.

AI Month завершится 23 октября специальным мероприятием с участием основателя и генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга, который проведет Fireside chat с Жасланом Мадиевым в Международном центре искусственного интеллекта alem.ai. Спикеры обсудят глобальное развитие искусственного интеллекта, ключевые технологические тренды, подготовку нового поколения AI-специалистов и перспективы Центральной Евразии на мировой технологической карте.

Развивающиеся связи между технологической экосистемой Казахстана и мировой AI-индустрией выходят за рамки программы AI Month. Одним из примеров является Higgsfield – платформа для создания видео и изображений с помощью искусственного интеллекта, оцененная в $5,4 млрд.

Компания является участником Astana Hub и использует в своей технологической платформе вычислительную инфраструктуру и ИИ-программное обеспечение NVIDIA, обеспечивая более шести миллионов генераций видео и изображений ежедневно. Higgsfield также сохраняет тесные связи с Казахстаном и технологическим сообществом Астаны и сотрудничает с Astana Hub в целях поддержки технологической экосистемы региона.

«У Казахстана есть исключительная возможность стать важным центром AI-инноваций и притяжения талантов — Higgsfield показывает, что становится возможным, когда выдающиеся таланты региона получают поддержку сильной местной технологической экосистемы и партнеров мирового уровня, таких как NVIDIA. Мы гордимся сотрудничеством с NVIDIA и Astana Hub и считаем, что подобные партнерства могут открыть путь следующему поколению AI-компаний к созданию продуктов, способных конкурировать на глобальном уровне», – отметил сооснователь и технический директор Higgsfield Ерзат Дулат.

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта Казахстан последовательно развивает национальную AI-экосистему — от подготовки специалистов и поддержки технологического предпринимательства до создания инфраструктуры для разработки и внедрения AI-решений.

AI Month станет одной из ключевых площадок для международного диалога о будущем искусственного интеллекта и роли Казахстана в формировании технологической повестки Центральной Евразии.