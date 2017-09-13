Джей Джей Абрамс завершит новую трилогию "Звездных войн"

Компания Disney нашла замену Колину Треворроу, который был уволен с поста режиссера девятого эпизода "Звездных войн". Новую трилогию завершит Джей Джей Абрамс, сообщает RG.ru.
Официальное заявление президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, размещенное на сайте Starwars.com, гласит: "Джей Джей Абрамс полностью воплотил все наши чаяния в "Пробуждении Силы", и я очень рада тому, что он вернется закончить трилогию".
Кроме того, девятый эпизод "Звездных войн" выйдет на семь месяцев позже заявленных сроков. Компания Disney объявила, что выход картины "Звездные войны: Эпизод IX" откладывается на семь месяцев. Если ранее выход фильма планировался 24 мая 2019 года, то теперь на экраны он выйдет 20 декабря 2019 года. Причины такого решения не объясняются.