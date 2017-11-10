Джейкобс назвал Головкина лучшим средневесом

Экс-чемпион мира в среднем весе Дэниэл Джейкобс назвал Геннадия Головкина лучшим боксером в этой весовой категории, сообщает sports.kz.

Как отмечается, Джейкобс надеется в будущем получить шанс на реванш с GGG, а также сразиться с Саулем Альваресом и Джермаллом Чарло.

"В боксе есть политика, а это большие денежные бои, – сказал он, комментируя свое поражение Головкину и ничью GGG в поединке с Альваресом. – Вместе с HBO я собираюсь защитить свое будущее. Сейчас у меня нет боев с этими парнями, потому что они связаны контрактом. Мне повезло, что они со мной в одной телесети".

"Я все еще думаю, что GGG – лучший средневес. Я не думаю, что "Канело" получил ничью. Я думаю, что он проиграл три раунда. Джермалл Чарло также в моем списке. Я иду за топовыми парнями. Мы готовы драться с каждым. Чарло не исключение, поверьте. И при всем уважении, я остановлю "Канело", – отметил Джейкобс, которого цитирует Boxingnews24.com.

Напомним, 18 марта 2017 года Головкин одержал победу над Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе. Поединок, прошедший в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, завершился победой GGG единогласным решением судей.

