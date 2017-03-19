Джейкобс: "Я выиграл бой!"

Американский боксер Дэниэл Джейкобс заявил, что не согласен с решением судей, отдавших победу Геннадию Головкину в их бое, сообщает Kazpravda.kz.
"Думаю, я выиграл бой, и фанаты поддержат меня в этом. Я выиграл, по крайней мере, два раунда. Но все, что я могу, это смириться с решением судей", – заявил Джейкобс после поединка.
Также он выразил свое несогласие в твиттере.
"Я уважаю Геннадия Головкина. Но сегодня я вчистую победил, и фанаты меня в этом поддерживают. Но несмотря на это, сегодня я показал себя чемпионом", – написал Джейкобс.
Напомним, что бой Головкин – Джейкобс, прошедший в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, завершился победой Головкина решением судей.
Для 34-летнего казахстанского боксера эта победа стала 37-й (34 – нокаутом) в 37 боях на профессиональном ринге. А 30-летний Джейкобс потерпел второе поражение в карьере. До этого он выиграл 32 боя из 33-х.