Джип сбил целую группу детей в Алматинской области

Фото: Polisia.kz

Группа детей была сбита автомобилем в Алматинской области, передает Kazpravda.kz.

25 октября вблизи села Арман около 19:50 вечера Lexus пятерых несовершеннолетних, переходивших дорогу в неположенном для этого месте.

"28-летний водитель автомашины Lexus, следуя по автодороге Алматы - Шелек - Хоргос в восточном направлении, вблизи села Арман допустил наезд на пешеходов", – сообщили в полиции Алматинской области.

В результате ДТП пятеро детей пострадали. Их госпитализировали в больницу.

В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия и назначены экспертизы.