Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Происшествия
Пятеро несовершеннолетних угодили под колеса Lexus.
Группа детей была сбита автомобилем в Алматинской области, передает Kazpravda.kz.
25 октября вблизи села Арман около 19:50 вечера Lexus пятерых несовершеннолетних, переходивших дорогу в неположенном для этого месте.
"28-летний водитель автомашины Lexus, следуя по автодороге Алматы - Шелек - Хоргос в восточном направлении, вблизи села Арман допустил наезд на пешеходов", – сообщили в полиции Алматинской области.
В результате ДТП пятеро детей пострадали. Их госпитализировали в больницу.
В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия и назначены экспертизы.