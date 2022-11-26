Джип сбил целую группу детей в Алматинской области

Происшествия

Пятеро несовершеннолетних угодили под колеса Lexus.

Фото: Polisia.kz

Группа детей была сбита автомобилем в Алматинской области, передает Kazpravda.kz.

25 октября вблизи села Арман около 19:50 вечера Lexus пятерых несовершеннолетних, переходивших дорогу в неположенном для этого месте. 

"28-летний водитель автомашины Lexus, следуя по автодороге Алматы - Шелек - Хоргос в восточном  направлении, вблизи села Арман допустил наезд на пешеходов", – сообщили в полиции Алматинской области.

В результате ДТП пятеро детей пострадали. Их госпитализировали в больницу. 

В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия и назначены экспертизы.

Популярное

Все
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
В Казахстане задержали иностранца за убийство 20-летней давности. Видео
Ряд объектов в Казахстане передадут в государственную собственность
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
Какую погоду обещают в Казахстане 19 ноября
В Казахстане наступил «день тишины» перед президентскими выборами
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
Кому и на сколько повысят социальные выплаты в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев: Сегодня исторический день
На достоверный подсчет голосов на выборах президента Казахстана надеются наблюдатели
"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезенных из Казахстана денег
Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана

Читайте также

Происшествия
Подростки с ножом ограбили магазин в Актобе
Происшествия
Школьницу задержали за убийство подростка в Туркестанской о…
Происшествия
ДТП с автобусами в Караганде: 19-летняя пассажирка скончала…
Происшествия
Парень пытался спрыгнуть с моста в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]