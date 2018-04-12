Джип трижды "случайно" переехал пенсионерку в России

Автоинспекторы передали следствию материалы о наезде под Якутском джипа на 78-летнюю женщину, которая в результате получила перелом позвонка, сообщает в четверг управление ГИБДД по Якутии, передает РИА Новости.
В среду в интернете появилось видео, где джип во время движения назад сбивает женщину и проезжает по ней задним колесом. Затем пострадавшая оказывается под передним колесом. Водитель, выполнив разворот, уезжает, снова проехав по пенсионерке задним колесом.
"Днем 11 апреля в дежурную часть отдела ГИБДД по Намскому району (близ Якутска) из местной больницы поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 78-летняя женщина, которая пояснила, что травмы получила в результате наезда на нее автомобиля, когда шла по обочине дороги. Автомашина после ДТП уехала", – говорится в сообщении.
Пострадавшая находится в больнице, ей диагностировали перелом позвонка.
Как сообщает ГИБДД, изъято видео с камеры видеонаблюдения. Инспекторы задержали 68-летнего водителя Toyota Harrier. Освидетельствование показало, что автомобилист был трезв. Мужчина признался, что перед тем как выехать задним ходом, посмотрел только в правое боковое зеркало, а колебание автомобиля приписал мокрому снегу.
"Материалы переданы в следственные органы. После оценки тяжести полученных травм будет принято решение о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.
В среду в интернете появилось видео, где джип во время движения назад сбивает женщину и проезжает по ней задним колесом. Затем пострадавшая оказывается под передним колесом. Водитель, выполнив разворот, уезжает, снова проехав по пенсионерке задним колесом.
"Днем 11 апреля в дежурную часть отдела ГИБДД по Намскому району (близ Якутска) из местной больницы поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 78-летняя женщина, которая пояснила, что травмы получила в результате наезда на нее автомобиля, когда шла по обочине дороги. Автомашина после ДТП уехала", – говорится в сообщении.
Пострадавшая находится в больнице, ей диагностировали перелом позвонка.
Как сообщает ГИБДД, изъято видео с камеры видеонаблюдения. Инспекторы задержали 68-летнего водителя Toyota Harrier. Освидетельствование показало, что автомобилист был трезв. Мужчина признался, что перед тем как выехать задним ходом, посмотрел только в правое боковое зеркало, а колебание автомобиля приписал мокрому снегу.
"Материалы переданы в следственные органы. После оценки тяжести полученных травм будет принято решение о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.