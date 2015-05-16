Джохара Царнаева приговорили к смертной казни

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Джохар Царнаев, признанный 8 апреля виновным по всем 30 пунктам обвинения в организации взрывов во время Бостонского марафона, приговорен сегодня к смертной казни. Такое решение приняли члены суда присяжных в Бостоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Жюри присяжных – 7 женщин и 5 мужчин – на протяжении 14,5 часа рассматривали вопрос о том, какого наказания заслуживает 21-летний Царнаев.

По сообщению информационного агентства АП, казнь будет осуществлена путем введения инъекции специального препарата. Как отметила телекомпания Си-эн-эн, в случае подачи апелляции срок приведения приговора в исполнение может наступить лишь через несколько лет.

Операторы телеканалов не были допущены в зал суда. Перед присяжными был зачитан 24-страничный список вопросов, касающихся различных подробностей преступления и личности самого Царнаева. Прежде чем прийти к окончательному решению, они должны были на них ответить.

У здания суда в Бостоне к моменту оглашения приговора собрались несколько десятков человек. По свидетельству тех, кто присутствовал в зале, Царнаев слушал приговор, склонив голову.

15 апреля 2013 года в центре Бостона недалеко от финишной черты марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. В результате погибли три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после теракта полиция вышла на след его организаторов – братьев Царнаевых. При попытке задержания старший из братьев, Тамерлан, был убит. Джохар получил огнестрельные ранения и был арестован.

Хотя в Бостоне, как и во всем штате Массачусетс, смертная казнь была отменена более 30 лет назад, обвинения Царнаеву были предъявлены в соответствии с федеральным законодательством, которое предусматривает смертную казнь.

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