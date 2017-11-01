«Джокер» получил покер

Буквально неделю назад «Барыс» в Хельсинки на льду «Хартвалл-Арены» в овертайме вырвал победу со счетом 3:2 у финнов, и вот соперникам пришлось встретиться вновь, но уже в столице Казахстана. «Джокеры» очень рассчитывали на реванш, тем более что, несмотря на недавние осечки, все еще находятся на третьем месте среди всех ­команд КХЛ по результативности, в то время как наши «хищники» располагаются на седьмом. Поэтому и хозяева, и гости довольно активно начали поединок, но повезло именно первым, когда на 9-й мин пушечным выстрелом почти от самой синей линии шайбу забросил защитник «барсов» Роман Савченко.

Грамотно действуя в обороне, астанинцы, несмотря на то что финны попытались еще больше взвинтить темп, вновь удачно сыграли и во второй двадцатиминутке, когда точным броском на 23 мин отметился и самый забивающий хоккеист КХЛ, капитан астанинцев Найджел Доус. Довершили же разгром «шутов» в третьем периоде просто блестяще сыгравший в штрафной соперника на 44-й мин Талгат Жайлауов и Даррен Диц, забросивший последнюю шайбу в пустые ворота за считанные секунды до финальной сирены. Особо стоит отметить и уверенные действия нашего шведского вратаря Хенрика Карлссона, отразившего 44 броска и оформившего третий «сухарь» в сезоне.

Завершили выездную серию казахстанские клубы, выступающие в ВХЛ. «Торпедо» из Усть-Каменогорска покуражилось в Казани, а карагандинская «Сарыарка» без всяких шансов для соперника разобралась с самарским ЦСК ВВС. Сбивать «летчиков» с бреющего полета хоккеисты из Центрального Казахстана стали с 4-й мин, когда первую шайбу забросил Сергей Тополь. Его почин на 16-й мин подхватил Валерий Поляков, сделавший счет 2:0 в пользу «беркутов». Но на этом забег наших двух форвардов не закончился. Поляков очень уверенно сыграл еще раз на 31-й мин, а еще один дубль на свой счет записал и Тополь на 34-й. Все, что смогли сделать россияне, так это отыграть одну шайбу. Но итоговый счет 4:1 так и остался в пользу гостей.

Еще более уверенную победу в Казани отпраздновали восточноказахстанцы. Местный «Барс», который двумя днями ранее обыг­рал у себя «Сарыарку», надеялся пополнить очковый баланс и с «Торпедо», но этому помешал феерический настрой устькаменогорцев. Уже в первом периоде наши хоккеисты отправили три безответные шайбы в ворота клуба из Татарстана. Во второй двадцатиминутке они забросили еще две, а в завершающем провели последнюю результативную атаку. В составе торпедовцев дубль оформил Евгений Рымарев, еще по разу отличились Александр Шин, Бренден Миллер, Алексей Шантыка и Роман Бердников. У «Барса» шайбу на свой счет записал Дмитрий Обу­хов. На шесть голов хозяева ответили только одним, чтобы хоть как-то скрасить унылость своих болельщиков. Очередные игры наши дружины будут проводить уже дома.