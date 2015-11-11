​«Джокер» – противник серьезный

Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов, шестикратный чемпион своей страны, ныне «Йокерит» является базовым клубом сборной Финляндии, а это уже говорит о многом. Выступающий лишь второй сезон в КХЛ, сегодня он – один из лидеров Западной конференции.

К слову, в канун прибытия в Астану «Йокерит» в Омске одолел местный «Авангард» со счетом 1:0 и надеется, само собой, справиться и с «Барысом». Но и казахстанцы нынче на подъеме. Пауза в чемпионате явно пошла им на пользу. Перед перерывом одолев московский «Спартак» и питерский СКА, чуть позже «барсы» победили рижских динамовцев со счетом 5:1 и довели выигрышную серию до трех побед подряд. При этом нельзя сказать, что команда из Латвии играла плохо.

Напротив, наши гости провели очень неплохую игру, а первый период можно и вовсе оставить за ними. При этом стоит помнить и о характере прибалтийских хоккеистов. До игры в Астане они одержали четыре победы подряд, да еще какие. Выиграли на выезде у магнитогорского «Металлурга» – 3:1, разгромили у себя дома хантымансийскую «Югру» – 7:1, обыграли екатеринбургский «Автомобилист» – 5:4 и, наконец, установили феноменальный результат в Хельсинки, где вырвали победу у того же «Йокерита» со счетом 6:5, проигрывая по ходу встречи 0:5.

Но и у «барсов» сегодня особый настрой. Они переехали на новую – лучшую ледовую арену КХЛ, к ним вернулся замечательный тренер Андрей Назаров. А еще их, наверное, вдохновила встреча с воспитанниками столичного детского дома, который они посетили накануне встречи с рижанами. Как сообщает пресс-служба клуба, помимо фирменных шарфов, кепок и футболок, игроки принесли профессиональные подарки – новенькие клюшки и полный комплект вратарской экипировки.

Ребята в свою очередь подготовили концертную программу и подарили красочную картину, на которой изображен трехцветный кот (считается, что такие приносят удачу), имя которому придумали сразу же – Барсик. А в завершение хоккеисты пригласили детей в гости с ответным визитом в свой новый дом на матчи с рижским «Динамо», «Йокеритом» и «Адмиралом» из Владивостока.