Джокович догнал Надаля

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Аскар Султан

В австралийском Мельбурне завершился
111-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема – Australian Open 2023.

Для казахстанцев он прежде всего запомнился успешным выступ­лением нашей Елены Рыбакиной, а для всего остального мира– еще и очередным блестящим результатом серба Новака Джоковича, который не только cтал победителем Открытого чемпионата Австралии, но и сравнялся с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем по количеству трофеев на турнирах Большого шлема.

Оба теннисиста теперь имеют в своем активе по 22 победы на мэйджорах. Джоковичу десять раз покорился Открытый чемпионат Австралии, семь раз — британский Уимблдон, трижды – Открытый чемпионат США и дважды – Открытый чемпионат Франции. На счету Надаля 14 побед на Roland Garros, четыре – US Open, по две – на Wimbledon и Australian Open.

В финале текущего розыгрыша Australian Open 2023 Новак Джокович одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Новак выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Стефаноса 15 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Про женский турнир мы писали на протяжении всего чемпионата, но все же напомним. Теперь уже вторая ракетка мира (была пятой) – белорусская теннисистка Арина Сабаленка завоевала титул в решающем матче со счетом 4:6, 6:3, 6:4, обыграв чемпионку Уимблдона-2022 казахстанку Елену Рыбакину (которая со вчерашнего дня является 10-й ракеткой планеты). Сабаленка 17 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 13. На счету Рыбакиной девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных. Белоруска допустила 27 невынужденных ошибок, а казахстанка – 22.

11-кратный чемпион турниров Большого шлема легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер так отреагировал на итоги женского финала на Открытом чемпионате Австралии-2023: «Поздравляю Арину Сабаленка с первой победой на турнире Большого шлема. Вы упорно боролись, пройдя весь путь с огромной силой и страстью. Не повезло Елене Рыбакиной, ваша выдержка под давлением – просто замечательная черта. Классический финал между двумя классными соперниками», – написал Лэйвер в социальных сетях.

Но Australian Open не ограничивается только мужским и женским турниром. Были выявлены чемпионы в мужских и женских парах, а также смешанной паре.

Так, теннисисты из Австралии Ринки Хидзиката и Джэйсон Каб­лер стали победителями Открытого чемпионата Австралии в мужском парном разряде. В финальном матче они нанесли поражение паре Юго Нис (Франция) и Ян Зелиньский (Польша) со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Для австралийского дуэта это первая в карьере победа на турнирах Большого шлема. Примечательно, что они участвовали в турнире, получив уайлд-кард от организаторов, так как ранее никогда не играли вместе. Австралийцы стали пятой парой (в истории данного турнира) без посева, выигравшей Australian Open.

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова стали победительницами в женском парном разряде, обыграв японок Суко Аояму и Эну Шибахару со счетом 6:4, 6:3. Крейчикова и Синякова в 2022 году в паре уже выиграли трофеи на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне. В 2021-м теннисистки вместе поднимали трофей все на том же французском «Ролан Гаррос».

Бразильские теннисисты Луиза Стефани и Рафаэл Матос выиграли Australian Open в соревнованиях смешанных пар (в миксте). В финальном матче южноамериканцы победили представителей Индии Саню Мирзу и Рохана Бопанну со счетом 7:6 (7:2), 6:2 и впервые в своей карьере завое­вали турнир Большого шлема.

Отметим и российскую теннисистку Алину Корнееву, которая стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года. В финале спортсменка обыграла свою соотечественницу Мирру Анд­рееву со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.

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