Джонни Депп может сыграть в шестой части «Пиратов Карибского моря»

Кино,США,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

Голливудский актер хочет завершить историю Джека Воробья на более удачной ноте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Американский актер Джонни Депп допустил возвращение к роли капитана Джека Воробья в шестой части «Пиратов Карибского моря». Об этом сообщил журнал TheWrap.

По словам актера, он хотел бы завершить историю франшизы на более удачной ноте. Как известно, четвертый и пятый фильмы франшизы - «Пираты Карибского моря: На странных берегах» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» - были подвергнуты резкой критике по сравнению с первой трилогией.

«Если всё будет именно так, как нужно, с точки зрения того, как завершить историю «Пиратов», то единственное, чего я действительно хочу, — это отправить их в плавание на более хорошей ноте», - сказал актер.

Он также подчеркнул, что готов работать с продюсером Джерри Брукхаймером над любым проектом, поскольку их связывает крепкая дружба. Также Депп обратил внимание, что доверяет продюссеру.

Актер впервые сыграл Джека Воробья в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», вышедшем в 2003 году. Всего он появился в пяти частях франшизы, последняя из которых - «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» - вышла в 2017. 

#кино #Голливуд #ДжонниДепп

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