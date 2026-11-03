Джонни Депп может сыграть в шестой части «Пиратов Карибского моря»

Голливудский актер хочет завершить историю Джека Воробья на более удачной ноте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Американский актер Джонни Депп допустил возвращение к роли капитана Джека Воробья в шестой части «Пиратов Карибского моря». Об этом сообщил журнал TheWrap.

По словам актера, он хотел бы завершить историю франшизы на более удачной ноте. Как известно, четвертый и пятый фильмы франшизы - «Пираты Карибского моря: На странных берегах» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» - были подвергнуты резкой критике по сравнению с первой трилогией.

«Если всё будет именно так, как нужно, с точки зрения того, как завершить историю «Пиратов», то единственное, чего я действительно хочу, — это отправить их в плавание на более хорошей ноте», - сказал актер.

Он также подчеркнул, что готов работать с продюсером Джерри Брукхаймером над любым проектом, поскольку их связывает крепкая дружба. Также Депп обратил внимание, что доверяет продюссеру.

Актер впервые сыграл Джека Воробья в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», вышедшем в 2003 году. Всего он появился в пяти частях франшизы, последняя из которых - «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» - вышла в 2017.