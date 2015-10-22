Джунгли, острова и сервис 511 Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы – Куала-Лумпур – Алматы

Вот и нам удалось увидеть и прочувствовать уникальную природу этой страны, которая создана для отдыха и умиротворения. Для того чтобы расширить свое представление о туристическом потенциале Малайзии, мы отправились в штат Теренггану, который славится своей морской флорой и фауной, красивейшими островами Южно-Китайского море.



Эмоциональная природа

До острова Реданг, расположенного в 45 км от столицы штата Куала-Теренггану, мы долетели самолетом. Добравшись с аэропорта до городской пристани, мы сели на паром, пассажирами которого были представители самых разных стран. Своими прият­ными впечатлениями и открытиями о Малайзии с нами делились молодые люди из Голландии и Германии. Спустя 45 минут морской прогулки перед нами появился самый большой остров архипелага – Реданг. На первый взгляд он кажется затерянным, неизученным и далеким, но это не так. Как оказалось, на острове расположено 18 отелей, разной категории.

Морская территория острова объявлена заповедником, местным рыбакам разрешается ловить рыбу на расстоянии двух км от острова и только для собственного потребления, запрещено кататься на водных лыжах и моторных лодках. Эти меры позволяют сохранять остров в первозданном виде, приумножать коралловые рифы, хотя его ежегодно посещают десятки тысяч туристов. Более 2,5 тысячи жителей острова живут только за счет туризма.

Белоснежные пляжи и чистейшая вода на фоне гор, покрытых джунг­лями, – идеальное место для отдыха. Вместе с нашим гидом Зейнеп и проводником Наго мы пересекли остров через джунгли. Двухчасовая прогулка оставила незабываемое впечатление. Когда вы дышите влажным воздухом джунглей, слышите щебетание птиц, пробираетесь через заросли тропических деревьев, встречаете диковинные растения, – все вызывает удивление и массу самых разных эмоций.

Улыбчивый малаец попросил нас не разговаривать громко, а внимательнее слушать звуки джунглей, чтобы насладиться первозданной природой. Проводник, встречающий туристов из разных стран, неплохо знает политическую карту мира, охотно осваивает незнакомые слова, а самое главное – любит свою работу. При слове Казахстан, он широко улыбнулся и закивал головой.



Все для туристов

На острове есть отели, предлагающие отдых и сервис на все вкусы и предпочтения. Отель «Реданг», в котором поселились мы, построен одним из первых в 1993 году. Большинство отелей предлагают бесплатные шатлы в любой конец острова. Специальный автобус отвезет вас на пристань, где стоят небольшие корабли, которые доставляют туристов к прибрежным водам, где они занимаются норквингом. Достаточно надеть специальные очки с трубочкой, и вы любуетесь изу­мительными коралловыми рифами и подводным миром, восторгаясь близос­тью морских черепах и пест­рых рыбок. Кстати, туристы предпочитают не только купаться в море, но и поближе познакомиться с жизнью островитян, их бытом и традициями.

Почему казахстанские туристы больше знакомы с пляжами Таиланда, чем Малайзии, спросила я у менеджера нашего отеля? «В Таиланде такое же теплое море, такой же белый песок и солнце. Но у них более доступная индустрия развлечений», – считает он.

Моря, острова, природа в регионе схожи, но люди везде разные, убежден мой собеседник и считает, что главный капитал для развития туризма пос­ле уникальной природы – это открытые, добродушные и искренние люди. К тому же малайцы настолько патриотичны, что даже готовы пережить незначительную девальвацию их нацио­нальной валюты, которая позволяет иностранным туристам делать больше покупок в стране.

Малайзия – безопасная страна, хотя в мире обостряется ситуация с терроризмом. Кстати, малайцы категорически не приемлют радикального ислама. После взрыва бомбы в соседнем Таиланде правительство страны приняло ряд превентивных мер в целях обеспечения безопасности населения страны и туристов. Отныне админист­рация отелей и курортов по первому требованию полиции обязана предоставить все данные о своих клиентах. Надо сказать, что открытая конкуренция между странами региона в борьбе за туристов приносит только пользу этой отрасли.



Родина батика

В полной мере ощутив прелести джунглей и морского пляжа, мы покидали остров с чувствами восхищения и желанием непременно вернуться. На обратном пути у нас была возможность поближе познакомиться со столицей штата Куала-Теренггану. Каждый штат страны ориентирован на развитие туризма и должен вносить реальный вклад в его развитие и привлечение туристов, поэтому и имеет свою фишку. Штат Теренггану примечателен тем, что 97% его жителей составляют малайцы, а 3% – китайцы. Он является центром ислама, где сильны патриархальные устои и сохранились традиционные ремесла, которые бережно хранятся и передаются следующим поколениям. Здесь вручную изготавливают лодки из дерева, ткут парчу из золотых ниток, которую в былые времена могли носить только султаны.

Штат – родина батика, именно здесь зародилась и сохранилась технология изготовления его в первозданном виде. Одежда из батика – является национальным символом, и каждый четверг все государственные служащие обязаны приходить на работу в рубашках из батика.

В этом городе множество красивых и неповторимых мечетей. Самая старая – Белая мечеть, а самая современная – Кристальная мечеть, которая стоит на берегу реки. В 2008 году в городе открылся Парк восточных цивилизаций, раскинувшийся на территории 23 гектаров. Парк разделен на две части: выставочный комплекс и парковая зона, где воссозданы 20 лучших памятников архитектуры со всего мира. Среди них: Национальная мечеть Малайзии, мечеть «Купол скалы» в Палестине, Святая мечеть Саудовской Аравии (Масджид аль-Харам), дворец Альгамбра в Испании, индийский Тадж-Махал и крепость Алеппо в Сирии.

Прогулка по этому огромному парку с современным ландшафтным дизайном, завершается еще одним уникальным сооружением – Хрустальной мечетью. Несомненно, она является одной из главных достопримечательностей Куала-Теренганну. Местные архитекторы долго ломали голову над тем, из какого же материала построить мечеть, чтобы она была действительно неповторимой. После долгих раздумий, они пришли к выводу, что в мире еще не строили мечеть из стекла, которое и было заказано в Турции. Днем зеркальная поверхность мечети ярко светится в лучах солнца, а ночью освещается подсветками, поэтому этим архитектурным творением можно любоваться в любое время суток.

Несмотря на то что в городе проживают всего три процента китайцев, они не растворились среди местного населения. Как и в любом мегаполисе мира, где компактно живут представители Поднебесной, в этом городе тоже есть «Чайна таун» со своими магазинчиками и узкими улочками. Одна из них посвящена морским черепахам. Она полна трогательных картин с обращениями к людям не разрушать их гнезда и не воровать яйца, которые считаются деликатесом.



Город в городе

Наше путешествие по Малайзии завершилось в штате Селангор, наиболее экономически развитом штате страны, который находится в нескольких десятках километров от Куала-Лумпура. В нем сосредоточено наибольшее количество высших учебных заведений, а его инфраструктура и система коммуникаций считаются лучшими в стране. Отель Sunway где мы остановились, являет­ся частью фешенебельного курорта Sunway Resort City. Его украшают тропический сад, тематический парк Sunway Lagoon с зонами для отдыха и развлечений, бассейнами, аттракционами, зоопарком и аква-парком.

Sunway Resort City – это город в городе, в нем есть свой университет, медицинская клиника, жилые комплексы, торговые дома и даже своя железная дорога. Всю эту империю построил бизнесмен китайского происхождения Джефри Чен, который в 1986 году купил заброшенный карьер, где когда- то добывали олово. Сегодня он является не просто одним из самых успешных бизнесменов Малайзии, но и филантропом. Совсем недавно он пожертвовал штату 960 млн рингитов.



Вместо P. S.

Покидая эту гостеприимную страну, осознаешь, какую весомую роль в ее экономическом успехе сыграла туристическая индустрия и такой немаловажный фактор, как свободное владение английским языком. В основе же динамичного развития страны лежит единство трех народов – малайцев, китайцев и индийцев. Практически все они знают три языка. Как и все впервые приехавшие в эту страну, мы были приятно удивлены ее дос­тижениями в самых разных сферах, и высоким уровнем жизни ее жителей. У нас сложилось впечатление, что услуги, предоставляемые туристам, продиктованы истинным гостеприим­ством.



