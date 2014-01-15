Dzien dobry, панове!

Оно открывает новые возможности двусторонних связей в деле более эффективного содействия развитию бизнеса, конструктивных контактов между предпринимателями. Для чего будут приложены совместные усилия двух стран, что поспособствует росту уровня их экономик. Кроме того, намечается проведение двусторонних выставок и ярмарок, которые раскроют бизнес-потенциал предпринимателей.

Стороны также договорились об организации ознакомления деловых кругов с экономикой и экспортными возможностями Павлодарской области и Республики Польша. Планируется взаимное обучение и стажировка специалистов. Таким образом, создаются условия для привлечения иностранных инвестиций в РК и дальнейшего развития торгово-экономических отношений между странами и регионами двух государств.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар