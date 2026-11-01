Дзюдоист Марат Байкамуров принёс Казахстану вторую бронзу в Абу-Даби

Спорт

Сборная Казахстана завершила международный турнир с двумя бронзовыми медалями

Фото: НОК

Казахстанский дзюдоист Марат Байкамуров стал бронзовым призёром турнира серии Grand Slam, который завершился в Абу-Даби (ОАЭ), передает Kazpravda.kz.

В весовой категории до 100 килограммов казахстанец одержал победу над россиянином Адамом Сангариевым в схватке за третье место.

На пути к медали Байкамуров выиграл поединки у представителей Франции и Кипра. В четвертьфинале он уступил российскому дзюдоисту Идару Бифову, после чего продолжил выступление в утешительном раунде.

«После поражения в четвертьфинале от россиянина Идара Бифова он продолжил борьбу через утешительный раунд, где оказался сильнее американца Даниэля Любимовски, сохранив шансы на медаль», — сообщили в Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Победа над Адамом Сангариевым принесла Байкамурову бронзовую награду.

Таким образом, сборная Казахстана завершила Grand Slam в Абу-Даби с двумя бронзовыми медалями. Ранее на третью ступень пьедестала поднялся Талгат Орынбасар, выступавший в весовой категории до 60 килограммов.

#Спорт #медаль #дзюдо

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