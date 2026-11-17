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Казахстанец Нурканат Серикбаев, выступающий в весовой категории до 66 кг, после победы на Гран-при в Хорватии поднялся на шесть позиций и занял десятое место. В его активе 2748 очков.

Лидером в этом весе остается японец Хифуми Абэ, набравший 5200 очков. Его соотечественник Такеши Такеока с 5000 очками занимает вторую строчку. Тройку сильнейших замыкает представитель Таджикистана Нурали Эмомали (4400 очков).

Также в обновленном рейтинге Аман Бакытжан (до 60 кг) поднялся на три позиции и расположился на 22-м месте. В его активе 2145 очков. Галия Тынбаева (до 48 кг) улучшила свое положение сразу на 13 строчек и теперь занимает 38-е место (1141).

Отметим, что оба казахстанца на недавнем Гран-при завоевали "серебро".

Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг) поднялся на шесть позиций и с 1235 очками занимает 40-е место. Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) улучшила свое положение сразу на десять строчек и с 1103 очками расположилась на 36-й позиции.