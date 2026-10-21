Дзюдоист Журкамырза Шукурбеков завоевал «золото» Азиатских Пара игр-2026

Представитель сборной Казахстана по пара дзюдо Журкамырза Шукурбеков стал победителем V Азиатских Пара игр, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Казахстанский спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 95 килограммов среди атлетов класса J2.

В финальной схватке Шукурбеков одержал победу над представителем Ирана Мохаммадрезой Хейроллахзаде Варзи.

Отметим, что сегодня, 21 октября, медальную копилку Казахстана также пополнил парапловец Али Турганбеков. Он завоевал "серебро" на дистанции 100 метров брассом, показав результат 1 минута 44,26 секунды.

Для Турганбекова эта награда стала второй на Азиатских Пара играх-2026. Ранее он завоевал "серебро" в смешанной эстафете 4×50 метров комплексным плаванием вместе с Сиязбеком Далиевым, Натальей Звягинцевой и Зульфией Габидуллиной.