Е-карта к е-субсидии в придачу

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Марина Демченко

За прошедший год государству возвращено
5,35 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением земель сельскохозяйственного назначения.

Данный показатель десятикратно превышает цифры аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов на брифинге в СЦК.

По словам спикера, основной причиной подобного роста послужило снятие Главой государства 9 августа 2022 года моратория на проверки в сфере земельных отношений, а также работа по совершенствованию госконтроля над использованием и охраной земель.

По информации АО «Қазақстан ғарыш сапары», с помощью космомониторинга по состоянию на 1 янва­ря 2023 года выявлено 12,9 млн га неиспользуемых и 8,1 млн га нерационально используемых земель сельскохозяйственного назначения.

В связи с этим министерство приступило к исполнению поручения Главы государства по принятию мер в отношении 5 млн га неиспользуемых земель, утвердив соответствующий план по их возврату до конца 2023 года. Наряду с этим Минсельхозом совместно с МЦРИАП разработан и запущен геосервис jerkarta.gharysh.kz – интерактивная карта сельскохозяйственных угодий, возвращенных государству.

– Общедоступная интерактивная карта будет служить ориентиром для граждан для подачи заявления в местный исполнительный орган о предоставлении права на землепользование и послужит своевременному вовлечению в оборот земель, которые годами не использовались по назначению, а также обеспечению сельских жителей необходимыми наделами для занятия сельским хозяйством, – пояснил Баглан Бекбауов.

Вице-министр также отметил, что внедрение интерактивной карты даст социальный эффект, снизит количество махинаций с земельными участками и положительно скажется на оценке населением проводимой государственным аппаратом работы по возврату неиспользуемых земель.

Кроме того, ведомством разработано программное обеспечение, предназначенное для работы ветеринаров на мобильных устройствах. Приложение автоматизирует сбор, передачу и анализ информации. При этом ветеринарный врач освобождается от бумажной волокиты, появляется возможность реальной прослеживаемости животноводческой продукции.

Примечательно, что мобильное приложение может работать даже без Интернета в местах, где отсутствует связь.

Как рассказал Баглан Бекбауов, в конце прошлого года в рамках пилотного запуска приложения обучение прошли ветеринарные врачи Теректинского, Акжаикского и Байтерекского районов Западно-Казахстанской области. С 21 февраля «за парты» сели их туркестанские коллеги.

В рамках цифровизации аграрного сектора ведомством также запущена Единая государственная информационная система субсидирования, которая оказывает гос­услуги в электронном формате и предоставляет ряд преимуществ.

Система бесплатна для всех пользователей, в число которых входят фермеры, управления сельского хозяйства, финансовые институты. При ее использовании отсутст­вует необходимость истребования дополнительных справок ввиду наличия интеграции с госбазами данных.

Спикер также сообщил о некоторых функциональных возможнос­тях системы. К примеру, внедрены авторасчеты, позволяющие рассчитать полагающуюся субсидию без пресловутого человеческого фактора.

В целях снижения коррупцион­ных рисков в сфере субсидирования совместно с Комитетом государственных доходов внедрен функционал по блокировке элект­ронных счет-фактур (ЭСФ). Таким образом, пользователь не сможет изменить их или отозвать после подачи заявок на субсидирование.

– Как вы знаете, в прошлом году Антикоррупционная служба выявляла факты манипуляций с ЭСФ. Теперь такие факты исключены, – заверил вице-министр.

Благодаря функционалам «листа ожидания» и последовательности рассмотрения заявок обеспечи­вается транспарентность процесса выдачи субсидий. Иными словами, пользователь сможет следить за своей очередью на получение субсидии.

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