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Е. Кошанов: реформы Президента носят долгосрочный и стратегический характер

Начался рабочий визит Председателя Мажилиса в Карагандинскую область.

В Караганде в областном филиале партии «АMANAT» Ерлан Кошанов встретился с общественностью региона.

Председатель Мажилиса рассказал о предстоящем референдуме, подчеркнув важность и значимость масштабных реформ Президента страны для дальнейшего развития общества. Он отметил, что конституционные реформы, предложенные Главой государства, имеют судьбоносное значение и затрагивают практически все аспекты жизни казахстанцев.

В своем выступлении Спикер Мажилиса отметил и значимость образования в соответствии с Указом Президента новой Улытауской области, подчеркнув, что современная Караганда – это огромный регион, в управлении которого есть свои особенности и сложности.

- Удаленность некоторых районов от областного центра вызывала определенные неудобства для людей. Поэтому я считаю, что было принято справедливое и верное решение, - уточнил Ерлан Кошанов. Он подчеркнул, что Карагандинская область даже после ее разделения остается крупнейшей в республике.

Говоря о предстоящих больших преобразованиях в политической жизни страны, Председатель Мажилиса отметил, что казахстанцы должны адаптироваться к сложным процессам, происходящим в мире, и быть готовыми к различным вызовам.

- Сейчас мир переживает непростое время. В нашей стране тоже происходят большие перемены. И предложенные Президентом страны реформы дают конкретные ответы на все эти вызовы. Мы строим Новый и Справедливый Казахстан, - сообщил Спикер Палаты.

Как сообщил Ерлан Кошанов, в настоящее время депутаты Мажилиса и члены партии «АMANAT» проводят встречи с населением, разъясняя суть конституционных реформ.

- Люди в целом понимают правильность изменений и поддерживают инициативы Президента. Судьбу столь масштабных реформ, от которых будет зависеть будущее страны, должен решить сам народ. С учетом этого Президент объявил о проведении всенародного референдума, - заявил Председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов рассказал  о том, что государтвом ведется большая работа по искоренению искусственных монополий и предоставлению равных возможностей гражданам.

- По сути, наступает новая эра публичной политики. Теперь все политические силы будут больше ориентироваться на реальные запросы электората. Референдум также является практической реализацией нового настроя государства. Общество должно доверять избирательной системе страны. Это основа легитимности власти. Выборы должны стать обычным делом для нашей политической жизни. Мы постепенно идем к этому, - заявил Спикер Мажилиса.

При этом Председатель нижней Палаты Парламента подчеркнул, что главная цель реформ – создание справедливого общества, обеспечивающего защиту конституционных прав граждан.

- Сейчас очень много людей, недовольных решениями судов, нормативными актами госорганов. Они пишут в различные инстанции, приезжают в столицу, обращаются к нам, депутатам. Люди считают, что государственные структуры нарушают их конституционные права, - сообщил Ерлан Кошанов.

Разъясняя эти новшества, Ерлан Кошанов сообщил, что после референдума будет создан Конституционный Суд. И каждый казахстанец сможет обратиться туда напрямую или через Уполномоченного по правам человека, который также наделяется конституционными полномочиями. Кроме того, граждане из регионов смогут, не выезжая в столицу, напрямую обратиться в офис Омбудсмена в своем регионе, филиалы которого откроются в каждой области, - пояснил Ерлан Кошанов.

Отдельно в своем выступлении Спикер Мажилиса остановился на вопросах комплексной модернизации политической системы, где важное значение отведено усилению роли Парламента,

В разговоре об этом Ерлан Кошанов уточнил, что сегодня Парламент не может проверить бюджет любого района. У мажилисменов нет таких полномочий. В регионы выделяются из республики огромные средства. А для Парламента, как органа, утверждающего бюджет страны, важно понимать, как эти деньги тратятся. 

- Теперь Счетный комитет и все ревизионные комиссии объединяются в Аудиторскую палату, которая дважды в год будет публично отчитываться перед депутатами Мажилиса. Это даст возможность Мажилису осуществлять сквозной контроль. Видеть республиканские, областные и местные бюджеты, - уточнил Председатель Мажилиса.

В завершение Спикер Мажилиса призвал общественность проявить гражданскую активность и принять участие во всенародном референдуме.

В общественной приемной Председатель партии «AMANАT» Ерлан Кошанов принял граждан по личным вопросам.

В ходе рабочей поездки Председатель Мажилиса встретился и с общественностью города Темиртау. В городе металлургов он посетил новую поликлинику, расположенную в одном из оживленных районов города, которая расчитана на 20 тысяч пациентов. Ерлан Кошанов осмотрел лечебные кабинеты, встретился с врачами. Затем он посетил физкультурно-оздоровительный комплекс.

В ходе встречи с общественниками г. Темиртау активист Олег Гусев заявил, что, несмотря на все сложности, происходящие в мире, Казахстан смог выстоять, сохранив мир и согласие в многонациональном обществе.

- Самое главное - сохранение внутриполитической стабильности. Наш Президент – он очень ответственный и решения принимает быстро. Мы это не раз видели. И мы поддерживаем его политику по сохранению внутриполитической стабильности и единства народа, - заявил он.

В беседах с темиртаусцами Ерлан Кошанов также разъяснил суть предстоящих масштабных изменений, которые будут способствовать улучшению жизни казахстанцев.

В рамках визита также запланированы встречи Спикера Мажилиса Ерлана Кошанова с шахтерами шахты имени Ленина, с сельхозтоваропроизводителями поселка Коксу, Абайского района и общественностью села имени С.Сейфуллина, Шетского района.

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