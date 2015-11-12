​E-Learning: кто, если не мы?

Многие выступления в СМИ о путях решения проблем образования часто ограничиваются темами строительства новых учебных корпусов, приобретения оборудования, открытия новых специальностей, зарубежных связей и так далее. А о мировой тенденции развития образования почти никто не говорит, тогда как Казахстан намерен войти в число 30 самых передовых стран мира.

Не секрет, что сегодня идет процесс всемирной глобализации человеческой деятельности, в том числе образования. Испокон веков и во всех государствах передача любого знания происходила в условиях устной традиции, от учителя к ученику. Но в наш век стремительного развития средств информационной коммуникации, в частности Интернета, вполне приемлемой альтернативой становятся интерактивные уроки. Этот вариант особенно хорош, если у казахстанского «костоправа» нет возможности посещать курсы ремонта «мерседеса» в Берлине.

Почему индустрия образовательных услуг должна меняться? Она была рассчитана только на свой век. Посмотрите на индустрию звукозаписи, СМИ. Она сильно трансформировалась в нашей стране за последние 15 лет. Раньше печатали на пишущих машинках, сейчас корреспондент снимает на iPhone, пишет на ноутбуке или планшете, и все сразу попадает в сеть. Совершенно другой ритм, другие инструменты.

Технологическая революция коснулась и образования – появились компьютеры, электронные тренажеры, Интернет. Но инструменты, которые мы используем в традиционном обучении, не меняют принципиально сути: один человек говорит, остальные пассивно слушают, потом он слушает их на экзамене. Где же тут активное обучение?

Все эти факторы говорят о том, что сложившаяся традиционная система образования имеет много недостатков. Теперь век совсем другой – век информационной цивилизации. Возможно, нужна дополнительная система образования XXI века, которая могла бы одновременно или единовременно обучать миллионы людей. Все знают, что с каждым годом очень быстро увеличивается объем информации (объем знаний) в мире. Это требует регулярного и постоянного переобучения человека и тем более – принципиально другой, более производительной обучающей системы.

Задачи XXI века в этом направлении конкретно отражены в документах ООН, ежегодных Посланиях Президента РК и Государственной программе развития образования РК на 2011–2020 годы. Нурсултан­ Назарбаев особо подчеркнул, что образование в течение всей жизни – это оптимальный путь, это задачи, которые ставят перед людьми глобальные изменения. Поэтому создание эффективной системы образования возможно лишь при условии координации и разделения ответственности между государственным сектором, бизнесом и гражданским обществом.

Президент отметил, что центральным звеном реформы системы образования должно стать всеобъемлющее внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс. Лидер нации при этом обратился к нашим профессорам: учитесь у зарубежных специалистов, перенимайте опыт. Подчеркнул, что ключевым конкурентным преимуществом Казахстана на мировом рынке должен стать высококвалифицированный, мобильный человеческий капитал, а также постоянное внедрение инноваций. Такова постановка вопроса сегодня по всему миру.

Ни для кого не секрет, что массовое электронное открытое онлайн-обучение зародилось в США, Китае и странах Африки. Идея подобного рода обучения появилась там в конце XX века. В январе 1987 года по инициативе европейских университетов дистанционного обучения была организована Европейская ассоциация университетов дистанционного обучения (EADTU) для обеспечения сотрудничества европейских вузов, реализующих программы ВПО посредством информационных технологий. В настоящий момент EADTU насчитывает 21 члена из 19 стран мира, которые совместно обеспечивают программы дистанционного обучения для более 2 млн студентов.

Какой вуз считается лидером в области дистанционного электронного образования? Пожалуй, это Открытый университет Великобритании (ОУ). Он был основан примерно 45 лет назад, и через его стены, пусть и виртуальные, прошло порядка 2 млн людей. На данный момент в нем обучаются около 200 тыс. человек. Говорят, что в свое время технологию массового дистанционного обучения ОУ скопировал у знаменитого советского Всесоюзного заочного политехнического института (ВЗПИ), учебно-консультационные пункты которого успешно функционировали во всех городах бывшего Союза.

В 2012-м одним из первых это дело поставил на поток американский вуз – Массачусетский технологический институт (MIT) – edX.org, начав выкладывать в онлайн свои курсы. В 2008-м появился термин MOOC – Massive Open Online Courses. А на рубеже 2011–2012 годов случился бум, когда сразу начали появляться многочисленные проекты в формате MOOC. И этот процесс стал быстро развиваться.

Все пошло, как считается, от Стэнфорд­ского университета, где задумали курс по искусственному интеллекту, и на него записались около 160 тыс. человек. Теперь вполне очевидно, что MOOC способен ныне заменить традиционную систему высшего образования.

Американская Академия Салмана Хана – khanacademy.org в основном нацелена на школьников, у нее тоже самая большая аудитория. Сейчас Академия Хана пытается запустить новые курсы в сотрудничестве с ведущими американскими вузами. В настоящее время сотовые электронные университеты очень популярны в США. Сфера высшего американского образования лишена многочисленных аккредитаций и нормативных ограничений. У некоторых зарубежных электронных университетов количество обучающихся достигает несколько миллионов человек. Например, один из мега-университетов мира действует в Китае, другой – в Африке. В КНР, стране с населением несколько миллиардов, даже высшее образование бесплатное благодаря эффективному использованию достижений ИКТ и искусственного интеллекта!

Мировые открытые электронные университеты составляют серьезную конкуренцию и своим, и чужим. По данным мировых экспертов, в конечном счете через 20–30 лет останется 10–20 мега-университетов. Они позволяют без открытия дополнительных вузов, без больших финансовых вложений и в условиях мирового экономического кризиса удовлетворять огромные нарас­тающие потребности обучающихся и работодателей.

2012 год в США стал годом революции в системе образования. Проект Coursera в Америке объединяет ныне около 120 ведущих университетов. Поэтому американский проект Coursera рассматривался в Государственной Думе России в мае 2014 года как угроза национальной безопасности РФ. Было принято конкретное решение о создании Национальной платформы открытого образования. Впрочем, МОН РФ занималось реформой образования до появления американских проектов.

Первый исторический приказ МОН РФ, № 1050, об эксперименте по разработке технологии массового открытого элект­ронного онлайн-обучения «E-Learning» для стран СНГ вышел 30 мая 1997 года. Был определен базовый вуз эксперимента. Создали рабочую группу из представителей всех стран СНГ. Из Казахстана в члены этой рабочей группы был рекомендован профессор нашего вуза Егизбай Сакпанов. Теперь он один из основоположников массового электронного открытого онлайн-обучения в России, а в Казахстане – единственный.

Рабочая группа МОН РФ технологию массового электронного открытого онлайн-обучения разработала с нуля. Там много лет действуют электронные школы, колледжи и вузы с массовым электронным открытым онлайн-обучением. Очередным историческим приказом МОН РФ, № 1097 от 26 декабря 2012 года, была создана межведомственная рабочая группа по дальнейшему развитию электронного обучения. В конце прошлого года по инициативе ректоров ведущих вузов России заработал совет МОН РФ по открытому образованию.

Им было принято решение о поддержании инициатив ведущих вузов России по созданию некоммерческой организации – Ассоциации «Национальная платформа открытого образования» (НПОО). Ее задача – создание Национального портала высококачественных открытых онлайн-курсов как общедоступной площадки для всех студентов и вузов.

В 2015 году, 3 апреля, была создана Ассоциация «Российская национальная платформа открытого образования». В нее вошли восемь ведущих университетов России (МГУ им. М. Ломоносова, НИТУ «МИСиС», СПбГУ, СПбПУ, НИУ «ВШЭ», МФТИ, ИТМО и УрФУ им. Б. Ельцина). По словам главы Министерства образования и науки России Дмитрия Ливанова, появление такой платформы будет способствовать повышению качества образовательных программ. Он считает абсолютно правильным, что эта задача возлагается на ведущие университеты России, и они должны нес­ти ответственность за высокое качество образовательного электронного контента.

В рамках НПОО России к новому учебному году запущены 46 учебных онлайн-курсов. По их окончании слушателю будет выдаваться сертификат, действующий во всех вузах РФ. Минобразования и науки России готовит соответствующую законодательную базу для того, чтобы проект имел под собой правовую основу.

13–15 сентября 2015 года в Москве со­стоялась II Международная конференция по новым образовательным технологиям с участием всех мировых разработчиков в области массового электронного открытого бесплатного онлайн-обучения. Там была представлена Российская НПОО. В работе форума из Казахстана официально участвовала делегация из АРГУ им. К. Жубанова во главе с ректором.

Америка, страны Африки, Россия и Казахстан почти одновременно начали реформировать свои системы образования. Например, первая госпрограмма информатизации образования РК датируется 22 сентября 1997 года. Вторая программа по снижению информационного неравенства появилась в 2007-м. И наконец, третья масштабная Госпрограмма развития образования РК на 2011–2020 годы, состоящая из двух пятилеток, стартовала 1 января 2011 года.

Первая пятилетка заканчивается, но нас постоянно сопровождают какие-то системные ошибки в понимании процесса информатизации образования вообще, а потому пора уже сделать из этого выводы. Что это за ошибки?

После первой Госпрограммы информатизации образования (1997 год) настойчиво звучал призыв: «Снабжайте все учебные заведения компьютерами, и с образованием все будет хорошо!» Снабдили. Многие школьники и студенты обзавелись компьютерами, планшетами, смартфонами, однако мало что изменилось. Через некоторое время – новый лозунг: «Подключите компьютер к Интернету, и все проблемы учебы будут решены!» Подключили, и снова ничего не произошло. Конечно, компьютер, Интернет здесь ни при чем. Они всего лишь инструменты образовательного процесса. Проблема «топтания на месте» заключается совсем в другом.

Информатизация государственной сис­темы образования – это сбор, обработка, хранение и централизованная доставка знаний до каждого школьника и студента по месту жительства. Этим очень серьезным педагогическим делом должны заниматься лишь профессиональные работники образования. Отсюда и следует серьезная ошибка: доценты, профессора, академики и информатики как-то отстранены от выполнения главных задач Госпрограммы-2020.

В чем главные проблемы электронного онлайн-обучения «E-Learning» в мире, в том числе в Казахстане? Например, количество школьников России и Казахстана – около 20 млн, из них 18 млн имеют компьютеры, почти все имеют смартфоны, 5 млн имеют планшеты. В Казахстане Интернет есть повсюду. Так чего же не хватает в РК для развития государственной системы образования?

Вопрос в том, что нет в Казахстане централизованной индустрии 3D-мультимедийных интерактивных онлайн-курсов (3D-МИОК) по предметам СШ, колледжей и вузов. Она включает в себя сбор и обработку знаний. Нет Национального портала открытого онлайн-образования (НПООО) с 3D-МИОКами для общего пользования, это хранение и доставка знаний до каждого школьника и студента по месту жительства. И наконец, нет педагогов массового электронного открытого онлайн-обучения: фасилитейторов – консультантов по методам электронного онлайн-обучения, инвигилаторов – специалистов по методам контроля за его результатами, тьюторов – педагогов, дизайнеров экранного предоставления информации в виде 3D-МИОК и так далее.

Существующие ППС традиционных вузов отстают от темпа развития элект­ронного обучения «E-Learning». Все перечисленное не ново – это неотложные главные задачи Госпрограммы-2020. И в данном направлении АРГУ им. К. Жубанова стремится самостоятельно развивать у себя передовые методы, и уже есть достижения и опыт.

Технологии массового электронного открытого онлайн-обучения в РК пришлось пробивать энтузиастам, ученым-волонтерам из России и Казахстана и стратегическим партнерам АРГУ им. К. Жубанова из Моск­вы, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска, Киева. Многолетний труд российского стратегического партнера АРГУ им. К. Жубанова ООО «Мультимедиа Технологии» достойно оценен МОН РК, и его приказом № 6 от 06.01.2006 г. 3D-МИОКи­ этой компании внедрены в школах РК как дополнительный электронный образовательный ресурс (www.TeachPro.ru). Российские партнеры АРГУ участвовали в формировании Гос­программы-2020 по части «E-Learning». Они участвовали и в конкурсном отборе потенциальных исполнителей Госпрограммы-2020 и выиграли. Но позже, к сожалению, их отстранили. А наш вуз решил продолжать начатое дело.

Был составлен трехсторонний меморандум по реализации Госпрограммы-2020 между АРГУ им. К. Жубанова, ООО «Мультимедиа Технологии» (Россия, Москва), ОФ «E-Learning» (Казахстан). Обращение Главы государства к нам, казахстанским профессорам, учиться у зарубежных специалистов, перенимать опыт мы взяли на вооружение, и сегодня АРГУ привлекает к этому проекту пять московских ученых в области информатизации образования. Все это дает положительные результаты.

С января текущего года наш вуз бесплатно раздал логин и пароль образовательного Web-портала своего партнера ООО «Мультимедиа Технологии» www.TeachPro.ru. Мы открыли бесплатный 3DMIOCSchool (1–11-й классы) для онлайн-обучения всех школьников Казахстана (активное обучение на дому). При АРГУ начато формирование Индустрии 3D-МИОК по предметам СШ, колледжей и вузов Казахстана.

Открыт научно-практический центр электронного обучения «E-Learning». 16 сентября 2015 года был зарегистрирован Казахский национальный образовательный портал открытого онлайн-образования – www.kz-3dmioc.com. Запуск планируется к новому году. Московскими учеными-программистами создаются плеер на платформе HTML5 для 3D-МИОК, инструментально-программный комплекс для автоматизации создания 3D-МИОК и ПО «Электронный ректорат».

С учетом всей этой проделанной работы наш университет совместно со своими стратегическими партнерами в преддверии актуализации проекта Госпрограммы развития образования и науки РК на 2016–2020 годы предлагает свое видение скорейшей реализации данного направления в рамках поставленных задач второй пятилетки. В основу взяты мировые тенденции развития образования и опыт США, Англии, Китая, России и других стран.

Сегодня важно определиться с базовым вузом Госпрограммы-2020 по разработке массового электронного открытого онлайн-обучения, создать экспериментальную площадку и проводить эксперимент. Развивать индустрию 3D-МИОКов по предметам СШ, колледжей и вузов Казахстана, а также Казахский НПОО. Требует решения также вопрос подготовки педагогов нового поколения электронного онлайн-обучения «E-Learning», создания законодательной базы открытого онлайн-образования «E-Learning». Все это должно реализовываться последовательно и быстро. Иначе мы долго будем топтаться на месте и не сумеем решить эту проблему образования Казахстана. Если не мы, то за нас ее будут решать другие.

Для американцев E-Learning – стомиллиардный бизнес. Не зря Гарвард собирается открыть по всему миру 5 000 кампусов, а американский проект Courcera совместно с сотовым оператором АО «KСell» уже приступил к переводу своих МООСов на казахский язык для дистанционного электронного онлайн-обучения казахов на родном языке в американских университетах. Поэтому очень важно, чтобы наша страна могла конкурировать в области современного электронного открытого онлайн-образования с такими ведущими державами мира, как США, Китай, Россия.

В Казахстане массовое мобильное обучение по карманным мобильным телефонам (смартфонам) не за горами. Вопрос в том, кто будет впереди в этой гонке? Поэтому приглашаем к сотрудничеству все вузы Казахстана по примеру Европейской и Российской ассоциации университетов. Объединившись, мы сможем добиться многого.