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Е. Тугжанов принял участие в открытии Международного нейрохирургического форума

В г. Нур-Султане состоялся Международный нейрохирургический форум и Кинофестиваль «Нейрохирургия: история, современность, личности». Особенностью мероприятий является то, что это не просто площадки для обсуждения актуальных вопросов в области нейрохирургии и обмена опытом, но и погружение в историю, знакомство с вехами развития нейрохирургии и достижениями в медицине. К слову, международный кинофестиваль нейрохирургов в Казахстане проводится впервые.

На торжественном открытии форума и кинофестиваля приняли участие заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов, представители центральных и местных государственных органов и именитые ученые из Великобритании, США, Израиля, России, Японии, Италии, Швейцарии.

Вице-премьер зачитал поздравление от Главы государства К.Токаева. Президент страны отметил, что в Казахстане созданы все условия для обмена опытом и развития передовых технологий в области нейрохирургии. В Национальном плане развития до 2025 года развитие системы здравоохранения является одним из главных приоритетов.

Е. Тугжанов отметил, что сегодняшний форум является значительным событием в научно-практической сфере не только Казахстана, но и мировой научной общественности и заверил, что благодаря тесному сотрудничеству ученых и практиков, обмену опытом, форум придаст новый импульс развитию нейрохирургии и здравоохранения в целом.

В рамках форума и кинофестиваля представлены доклады ведущих нейрохирургов из Японии, Израиля, Италии, Швейцарии, США, Великобритании, Австрии, Германии, России, Узбекистана и Кыргызстана, а также показаны документальные фильмы об их нейрохирургической деятельности.

  

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