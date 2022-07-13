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Е. Тугжанов встретился с делегатами и участниками VI Cъезда Молодежного крыла партии «AMANAT»

На полях внеочередного VI Съезда Молодежного крыла партии «AMANAT» «Жастар Рухы» продолжается работа открытой диалоговой площадки «Jas Talks». В третий день форума гостем площадки стал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.

В ходе живой дискуссии вице-премьер ответил на вопросы делегатов Съезда и рассказал о проводимой Правительством работе по снижению уровня безработицы среди молодежи, социализации молодежи категории NEET и решению других актуальных вопросов. 

Ералы Тугжанов отметил, что сегодня в стране уровень безработицы среди молодежи составляет 3,4%, а молодежи нигде не работающей и не учащейся достигает 7,2%.

«Самое главное для человека – это знания, поскольку образованный гражданин чувствует себя свободно, уверенно смотрит в будущее и знает в каком направлении двигаться. Каждый молодой казахстанец должен стремиться именно к этому. Конечно, выбор профессии – это сложный вопрос, поэтому с этого года в школах, начиная с седьмого класса, будет работать учитель по профориентации, который будет помогать определиться с выбором дальнейшего направления», — сказал он.

Также вице-премьер подробно остановился на реализуемом совместно с партией «AMANAT» проекте «Ауыл аманаты».

 «Без решения проблем села проблемы городов не решатся. Помимо продовольственной безопасности, есть вопрос миграции. И если село будет процветать, то молодые люди, отучившись в городе, будут возвращаться в родные края. В любом случае, какие бы условия государство не создавало, все зависит от личного желания каждого человека трудиться. Если каждый будет ответственен за себя, за своих близких, ответственно подходить к своему делу, то мы будем жить в более процветающем обществе», - добавил Ералы Тугжанов. 

В свою очередь, молодые люди задавали вопросы и высказывали предложения касательно развития юношеского спорта, совершенствования производственной практики в вузах, поддержки молодых предпринимателей и другое. 

Напомним, в ходе пленарного заседания Съезда была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменены состав Центрального совета и наименование молодежной организации на «Жастар Рухы».  

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