​Е2 сыграли

Настольные баталии проходили на протяжении недели в средней школе села Сарыкемер Байзакского района. Впервые чемпионат облас­ти проходил за пределами Тараза. К сожалению, это негативно отразилось на количестве участников – обычно их число достигает 170, а в этот раз приехали только около 120 интеллектуалов.

Ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства, из-за чего игра была очень динамичной и интересной. Сыгранные партии показали, что самыми сильными в регионе на сегодня являются шахматные школы Меркенского района и областного центра. Их представители завоевали наибольшее число медалей. По итогам соревнований в младшей группе чемпионами стали Айя Рахат из Меркенского района и Шерхан Ауесхан из Тараза. Победителями в других категориях признаны Дана Зульфухарова, Ажар Жуасбек, Алижан Ахметов и Улнар Байжан из Тараза, меркенцы Даниил Кочерга, Акерке Сейтказиева, Диана Сулейманова и Назерке Шекербек. В возрастной группе до 14 лет отличилась Шапагат Коныс­бай из Рыскуловского района, а в старшей категории победу одержал кордаец Алтынбек Мусахан.

Прошедший чемпионат обнажил и проблемы в этом виде спорта. Как выяснилось, для проведения таких массовых соревнований не всегда есть возможность подобрать соответствующее помещение с наличием мебели для настольной игры. Городские школы и другие организации образования и спорта не смог­ли обеспечить всем необходимым, поскольку у одних нельзя прерывать учебный процесс, у других не было мебели или соответствующих помещений. Ощущается также недостаток игровых комплектов и шахматных часов.

По словам главного судьи соревнований (он же – старший тренер области по шахматам), педагога дополнительного образования цент­ра внешкольной работы и детского творчества Тараза Алибека Утеулие­ва, эти проблемы возникают из-за элементарного отсутствия средств – нет спонсоров или меценатов, которые могли бы помочь с арендой достойного помещения или обеспечить инвентарем. Надо сказать, что подобная ситуация не только у шахматистов, но и у приверженцев других настольных игр: шашек и тогызкумалака. К сожалению, на протяжении многих лет эти виды спорта не в приоритете в регионе, поэтому, как правило, финансируются по остаточному принципу. А ведь известно, что чем больше вложишь в дело, тем значительнее будет отдача, ведь таланты и энтузиасты есть.