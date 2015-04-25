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ЕАЭС готовится к расширению
Сергей ОСАНОВ
Участники заседания рассмотрели наиболее актуальные вопросы, направленные на обеспечение эффективной деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза, и по итогам подготовили повестку предстоя­щего заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, запланированного на 8 мая текущего года.
Основным вопросом повестки заседания совета стала подготовка проектов протоколов об условиях присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу. Было достигнуто взаимоприемлемое решение, по итогам которого соответствующие проекты протоколов подготовлены к подписанию на предстоящем заседании Высшего совета. В рамках присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС на заседании Высшего совета планируется принять новых членов коллегии Комиссии от кыргызской стороны.
В ходе заседания Совета ЕЭК казахстанской стороной заявлено о всесторонней поддержке присоединения Кыргызстана к ЕАЭС. Помимо расширения общего экономического пространства это обеспечит привлекательность интеграционного объединения, стабильность экономического развития Центрально-Азиатского региона и государств – членов Евразийского экономического союза. В целях реализации интеграционного потенциала ЕАЭС и развития конкурентных преимуществ государств-членов обсуждены основные направления экономического развития стран ЕАЭС на перспективу, которое в существующих экономических условиях придаст новые импульсы для получения дополнительного экономического эффекта каждым из государств – членов ЕАЭС.
Также обсуждены основные ориентиры макроэкономической политики государств – членов ЕАЭС на 2015–2016 годы, имеющие антикризисную направленность. Данный документ призван обеспечить макроэкономическую устойчивость государств – участников интеграционного процесса.
Одобрена Концепция формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Утверждение данной концепции позволит приступить к созданию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, который будет сформирован к 2019 году, что в перспективе обеспечит стабильность электроэнергетических систем государств. Казахстану это также даст возможность реализовать экспортный потенциал в отрасли.
В рамках заседания Совета ЕЭК одоб­рена Программа поэтапной либерализации автомобильных перевозок грузов, основной целью которой в перспективе является облегчение доступа перевозчикам государств – членов ЕАЭС к оказанию услуг внутри союза. Это позволит снизить транспортные издержки для бизнеса. Участие Казахстана в данной программе предполагается с 2025 года.
В целом по итогам обсуждения достигнуты взаимовыгодные договоренности по ключевым аспектам сотрудничества.

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