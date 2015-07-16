ЕАЭС и молодежь

Делясь впечатлениями, он отметил, что это был первый подобный форум, который прошел на высоком уровне. Участники обменялись опытом, мнениями. В. Пряхин считает, что необходимо привлекать большее число молодежи к работе по расширению сотрудничества в рамках ЕАЭС. По словам павлодарского делегата, на форуме обсуждались вопросы о перспективах развития Евразийского экономического союза, новые тренды молодежной политики в его контексте, взаимодействие Евразийского экономического союза и Европейского союза. Особый интерес у павлодарца вызвала дискуссия молодых лидеров ЕАЭС за «круглым столом» по актуальным вопросам развития этой международной организации.