ЕАЭС и молодежь Свежий выпуск Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Делясь впечатлениями, он отметил, что это был первый подобный форум, который прошел на высоком уровне. Участники обменялись опытом, мнениями. В. Пряхин считает, что необходимо привлекать большее число молодежи к работе по расширению сотрудничества в рамках ЕАЭС. По словам павлодарского делегата, на форуме обсуждались вопросы о перспективах развития Евразийского экономического союза, новые тренды молодежной политики в его контексте, взаимодействие Евразийского экономического союза и Европейского союза. Особый интерес у павлодарца вызвала дискуссия молодых лидеров ЕАЭС за «круглым столом» по актуальным вопросам развития этой международной организации.



