​ЕАЭС консолидирует усилия

Одна из ведущих тенденций современной мировой экономики – меж­дународная интеграция, создающая благоприятные условия для развития отношений между странами. Она способствует более рациональному использованию сырьевых и трудовых ресурсов, совершенствованию межрегиональных связей, углублению специализации регионов. Между тем глобальной стала и коррупция. Превратившись в транснациональное явление, она затрагивает общество и экономику всех государств, что обуславливает исключительно важное значение международного сотрудничества в данной сфере. На это нацеливает и Конвенция ООН против коррупции, к которой в 2008 году присоединился Казахстан.

В настоящее время существует ряд региональных межгосударственных организаций, в рамках которых действуют соглашения по борьбе с коррупцией. Это связано с тем, что существующие коррупционные схемы на территории одного из участников оказывают отрицательное влияние на экономическую, социальную и гуманитарную ситуацию во всех других странах-участницах.

Например, в рамках Европейского союза действует пакет соглашений по противодействию коррупции. К таковым относятся Конвенция о защите финансовых интересов Европейского сообщества от 26 июля 1995 года; Конвенция о борьбе с коррупцией, затрагивающая должностных лиц европейских сообществ или должностных лиц государств – членов ЕС от 26 мая 1997-го; Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999-го; Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года.

Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией 29 марта 1996 года принята Организацией американских государств, а Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней подписана главами государств и правительств данного союза 12 июля 2003-го.

Названные конвенции представляют собой консенсус государств в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, предусматривают сотрудничество по возвращению украденных активов, противодействие отмыванию денег и сокрытию имущества.

1 января 2016 года исполняется год с момента вступления в действие Договора о Евразийском экономическом союзе. В соответствии со статьей 4 этого документа целями союза определены: создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов; всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.

Рационализм, экономическая целесообразность, поэтапность, сохранение суверенитета государств и демократичность – вот те принципы, обозначенные Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, которые легли в основу евразийской интеграции.

Коррупция в одной стране негативно влияет на экономические процессы иных государств – членов ЕАЭС, организованная преступность в таможенных органах участников договора создает условия для контрабанды товаров и взяточничества. Отсутствие согласованных антикоррупционных инструментов в межгосударственной экономической политике лишает возможности наладить систему совместных антикоррупционных мероприятий.

Наиболее подверженные коррупции сферы – государственные закупки и разрешительные процедуры, в которых принимают участие без каких-либо правовых ограничений предприниматели всех государств ЕАЭС. (Так как организация единого рынка госзакупок позволяет сократить материальные затраты, экономить денежные средства и развивать конкуренцию.) Поэтому одним из важных приоритетов сотрудничества стран ЕАЭС должно быть и противодействие коррупции.

В условиях мирового экономического кризиса противодействие коррупции, которая приобретает все более угрожающие размеры, должно налаживаться в обстановке глубокой интеграции.

Изучение практического опыта стран ЕАЭС показывает, что в каж­дой из них в отдельности созданы соответствующие правовые и организационные основы для борьбы с коррупцией. Так, в России в декабре 2003-го ратифицирована Конвенция ООН против коррупции, в 2006-м – Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, принят Федеральный закон от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции», завершается реализация Национального плана противодействия коррупции на 2014–2015 годы.

Решительная борьба с этим социаль­ным злом – центральное звено и внутренней политики Беларуси. Базовый документ, на основе которого организуется здесь антикоррупционная деятельность, – Закон «О борьбе с коррупцией», принятый 20 июля 2006 года.

Анализ антикоррупционного законодательства России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении позволяет говорить о единстве подходов к пониманию сущности коррупции, мерах противодействия ее распространению. Вместе с тем, несмотря на принимаемые законодательные и предупредительные меры, в средствах массовой информации этих государств регулярно появляются материалы о коррупционных скандалах, отрицательно влияющих на имидж интеграционных процессов и стабильное развитие экономики не только каждой страны в отдельности, но и всего ЕАЭС в целом.

Коррупционный фактор негативно влияет и на инвестиционные намерения бизнес-сообщества стран – участников ЕАЭС.

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что сегодня экономическая и социальная ситуация свидетельствует о необходимости принятия Конвенции ЕАЭС по противодействию коррупции. Она позволит синхронизировать действия по устранению коррупционных вызовов путем разработки и принятия совместных практических мер.

Межгосударственный до­кумент ЕАЭС по противодействию коррупции мог бы обеспечить фундаментальное воздействие на консолидацию сил по противодействию этому социальному вызову.

В основе конвенции должен лежать комплексный подход, отражающий сложную социально-правовую природу коррупции и многоуровневый характер мер противодействия ей. В итоге документ окажет положительное влияние на защиту прав и свобод граждан наших стран, а в конечном итоге – на дальнейшее укрепление суверенитета государств – членов ЕАЭС.