​ЕАЭС на пути углубления интеграции

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Сергей Осанов

В своем выступлении глава Правительства РК подчеркнул важность консолидации общих усилий на укреплении взаимодействия, формировании новых эффективных инструментов для наращивания торговли между странами Евразийского экономического союза.

– Ключевым направлением в этой деятельности становятся вопросы устранения барьеров и ограничений. Эту работу необходимо осуществлять системно и поэтапно, – сказал Бакытжан Сагинтаев.

Еще одним элементом укрепления взаимодействия в союзе, по мнению Премьер-министра РК, являются вопросы создания наилучших условий для производителей и бизнеса наших государств.

– Предприниматели ЕАЭС ожидают большого позитивного эффекта от интеграции, создания общих рынков. Поэтому очень важно добиться качественной, эффективной и необременительной для бизнеса практики в тех сферах, где мы договорились осуществлять единое регулирование, так называемые «общие правила игры», – отметил Премьер-министр РК.

По его мнению, сегодня важно консолидировать общие усилия по укреплению взаимодействия, формированию новых эффективных инструментов для наращивания торговли между нашими странами. Ключевым направлением в этой деятельности становятся вопросы устранения барьеров и ограничений. Эту работу необходимо осуществлять системно и поэтапно. Комиссией и экспертами государств уже проделана значительная работа в этом направлении. Согласован реестр из более чем 60 барьеров и ограничений. В дальнейшем будут разработаны «дорожные карты» по их устранению. Это позволит значительно упростить доступ для наших предприятий на общие рынки, а также создаст дополнительные условия для их развития.

– Бизнес наших стран ожидает скорейшего принятия Таможенного кодекса, который включает положения об упрощении таможенных процедур, электронном дек­ларировании с переносом акцента на посттаможенный контроль. Мы надеемся, что уже в ближайшее время кодекс будет подписан всеми странами и до конца этого года вступит в силу, – подчеркнул Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

Глава Правительства Казахстана также высказал уверенность, что выстраивание наших взаимоотношений на принципах взаимной поддержки, поиска компромиссов и выработки эффективных решений станет мощным стимулом для укрепления союза, повышения его привлекательности в мировом сообществе.

В ходе заседания ЕМПС обсужден ряд актуальных вопросов, направленных на дальнейшее углубление интеграционных процессов в ЕАЭС. Особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству и расширению взаимной торговли между государствами – членами ЕАЭС, развитию АПК и сельскохозяйственного машиностроения.

По итогам заседания подписан ряд совместных документов, касающихся воп­росов состояния взаимной торговли, сфер экономики, обладающих интеграционным потенциалом, результатов проведения торговых переговоров и другие.

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