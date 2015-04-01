ЕАЭС: поставки энергоресурсов оптимизируют 730 Сергей ОСАНОВ

Представляя проект, член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Таир Мансуров подчеркнул, что принятие соглашения обеспечит унификацию подходов государств – членов союза к разработке национальных балансов энергоресурсов и формирование прогнозных балансов союза на основе единой методологии, применение которой способствует сбалансированному развитию общего энергетического рынка союза, оптимизации и расширению межгосударственных поставок энергоресурсов, углублению взаимодействия ТЭК государств – членов ЕАЭС.

Проект соглашения направлен на внутригосударственное согласование до 1 мая текущего года. Он должен быть утвержден уполномоченными органами сторон до 1 июля 2015 года.



